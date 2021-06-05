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晚間雨勢狂打台南市區 美食商圈在疫情中罕見冷清

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區國華街是最有名的美食大街，受疫情影響，今晚大雨中更顯冷清。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區國華街是最有名的美食大街，受疫情影響，今晚大雨中更顯冷清。記者鄭惠仁／攝影

台南市區今晚6時到7時半左右下起陣陣大雨，部分路段小積水，但因雨勢有大有小，未造成大積水而影響交通。平常這個時段，中正、海安商圈最熱鬧，但受疫情影響，許多店家都提早關門，往日燈火通明最熱鬧的國華街卻昏暗冷清，有商家說「徹底被疫情打敗」。

台南市區下午3點多雨勢陣陣，到晚上6時左右，雨勢又大起來，持續幾十分鐘，部分道路已有小積水，車輛駛過，濺起的水花直打到旁側。

今天是周末，中西區中正、海安商圈過去此時段是店家迎客的燈火通明熱鬧時，受到疫情影響，許多店家沒營業，或提早收攤，大雨中買吃的人客少得可憐。中正路接近國華街附近，有許多賣衣服、鞋子的商店，很多提早打烊，燈亮著的則因沒人上門，店員無奈地看著櫥窗外落不停地雨勢。

有美食大街之稱的國華街，因多數店家沒營業，路燈下看起來昏暗，一點也不像平日摩肩擦踵的街道。賣冰的黃姓店員說，前所未有的慘，很難想像熱鬧的商圈會因疫情變成這樣。

台南市中正商圈每到周末就人潮滾滾，受疫情影響，今晚大雨中特別冷清。記者鄭惠仁／攝影
台南市中正商圈每到周末就人潮滾滾，受疫情影響，今晚大雨中特別冷清。記者鄭惠仁／攝影

疫情

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