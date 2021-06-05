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飯店月燒600萬不裁員不減薪 送便當給醫護：為防疫加油

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市樂億皇家飯店，今天贈送200個雙主菜便當給嘉義市四所醫院，感謝第一線醫護人員防疫辛勞。記者卜敏正／攝影
嘉義市樂億皇家飯店，今天贈送200個雙主菜便當給嘉義市四所醫院，感謝第一線醫護人員防疫辛勞。記者卜敏正／攝影

嘉義市樂億皇家飯店疫情期間餐廳無法營業、住房部也暫停訂房入住，雖然每月基本開銷600萬，仍正常營運不裁員、不減薪，強調這是社會責任；為增加營收決定推出假日外帶餐、便當，今天並贈送200個雙主菜便當給嘉義市4所醫院，感謝第一線醫護人員防疫辛勞。

「我們一直站在後面為醫護加油！」飯店總經理吳榮貴表示，面對疫情大家都很辛苦，但第一線醫護工作者真的需要大家支持、當他們後盾，200個雙主菜便當，送給嘉義市聖馬爾定醫院、部立嘉義醫院、台中榮總嘉義分院及嘉義基督教醫院，希望醫護人員吃到這便當，能感受到眾人的加油聲。

吳榮貴說，這波疫情影響最嚴重的就是觀光、餐飲、旅宿業，像樂億這種大型飯店受傷最重，房務部擔心疫情，暫停接受訂房，餐飲部依規定不能營業用餐，每個月僅內部管銷、人事水電費，基本開銷就約600萬元。

他說，基於企業社會責任，考量飯店員工也要養家、生活，公司在可承受範圍內不裁員、不減薪，大家共體時艱，為增加營收，周六日將推出港點套餐外帶6折，及油雞、叉燒特色便當，價格經濟實惠、可外送，歡迎嘉義市民預約訂購。訂購專線05-2836866

嘉義市樂億皇家飯店，今天贈送200個雙主菜便當給嘉義市四所醫院，感謝第一線醫護人員防疫辛勞。記者卜敏正／攝影
嘉義市樂億皇家飯店，今天贈送200個雙主菜便當給嘉義市四所醫院，感謝第一線醫護人員防疫辛勞。記者卜敏正／攝影
樂億皇家飯店強調社會責任，疫情期間正常營運不裁員、不減薪。記者卜敏正／攝影
樂億皇家飯店強調社會責任，疫情期間正常營運不裁員、不減薪。記者卜敏正／攝影
嘉義市樂億皇家飯店，周六日推出港點外帶套餐6折，經濟實惠。記者卜敏正／翻攝
嘉義市樂億皇家飯店，周六日推出港點外帶套餐6折，經濟實惠。記者卜敏正／翻攝
嘉義市樂億皇家飯店，今天贈送200個雙主菜便當給嘉義市四所醫院，感謝第一線醫護人員防疫辛勞。記者卜敏正／攝影
嘉義市樂億皇家飯店，今天贈送200個雙主菜便當給嘉義市四所醫院，感謝第一線醫護人員防疫辛勞。記者卜敏正／攝影

嘉義 便當 疫情

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