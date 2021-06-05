飯店月燒600萬不裁員不減薪 送便當給醫護：為防疫加油

嘉義市樂億皇家飯店疫情期間餐廳無法營業、住房部也暫停訂房入住，雖然每月基本開銷600萬，仍正常營運不裁員、不減薪，強調這是社會責任；為增加營收決定推出假日外帶餐、便當，今天並贈送200個雙主菜便當給嘉義市4所醫院，感謝第一線醫護人員防疫辛勞。

「我們一直站在後面為醫護加油！」飯店總經理吳榮貴表示，面對疫情大家都很辛苦，但第一線醫護工作者真的需要大家支持、當他們後盾，200個雙主菜便當，送給嘉義市聖馬爾定醫院、部立嘉義醫院、台中榮總嘉義分院及嘉義基督教醫院，希望醫護人員吃到這便當，能感受到眾人的加油聲。

吳榮貴說，這波疫情影響最嚴重的就是觀光、餐飲、旅宿業，像樂億這種大型飯店受傷最重，房務部擔心疫情，暫停接受訂房，餐飲部依規定不能營業用餐，每個月僅內部管銷、人事水電費，基本開銷就約600萬元。