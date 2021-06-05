飯店月燒600萬不裁員不減薪 送便當給醫護：為防疫加油
嘉義市樂億皇家飯店疫情期間餐廳無法營業、住房部也暫停訂房入住，雖然每月基本開銷600萬，仍正常營運不裁員、不減薪，強調這是社會責任；為增加營收決定推出假日外帶餐、便當，今天並贈送200個雙主菜便當給嘉義市4所醫院，感謝第一線醫護人員防疫辛勞。
「我們一直站在後面為醫護加油！」飯店總經理吳榮貴表示，面對疫情大家都很辛苦，但第一線醫護工作者真的需要大家支持、當他們後盾，200個雙主菜便當，送給嘉義市聖馬爾定醫院、部立嘉義醫院、台中榮總嘉義分院及嘉義基督教醫院，希望醫護人員吃到這便當，能感受到眾人的加油聲。
吳榮貴說，這波疫情影響最嚴重的就是觀光、餐飲、旅宿業，像樂億這種大型飯店受傷最重，房務部擔心疫情，暫停接受訂房，餐飲部依規定不能營業用餐，每個月僅內部管銷、人事水電費，基本開銷就約600萬元。
他說，基於企業社會責任，考量飯店員工也要養家、生活，公司在可承受範圍內不裁員、不減薪，大家共體時艱，為增加營收，周六日將推出港點套餐外帶6折，及油雞、叉燒特色便當，價格經濟實惠、可外送，歡迎嘉義市民預約訂購。訂購專線05-2836866
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言