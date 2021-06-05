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台南勞工局將全面檢查移工宿舍 未符合防疫措施就開罰

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局將全面稽查移工宿舍，宣導避免群聚飲食、抽菸、聊天、喝酒。圖／勞工局提供
台南市勞工局將全面稽查移工宿舍，宣導避免群聚飲食、抽菸、聊天、喝酒。圖／勞工局提供

台南市轄內移工人數為6萬1868人，其中產業移工共4萬5666人、社福移工1萬6202人，勞工局長王鑫基表示，移工防疫宣導從去年開始便持續進行，因應全國為三級警戒，勞工局與衛生局將到各宿舍檢查相關防疫措施是否符合，若有嚴重影響移工健康安全之虞，將依據外國人生活照顧服務計畫書裁量基準，可不予以改善直接依據就業服務法第57條第9款之規定，逕予處分6萬至30萬元。

勞工局表示，將不分移工宿舍人數全數進行查察，並結合警察局針對移工群聚問題加強查緝，避免群聚飲食、抽菸、聊天、喝酒，並將配合中央政策，近期優先工作重點如下：

1.100人移工宿舍查察

2.移工500人以上企業查察

3.告知仲介、企業嚴守「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」

4.宣導移工儘量禁止外出

5.寄送防疫資訊海報、單張，協助發送

強化雇主防疫量能方面：

(1)移工防疫訪視關懷：輔導雇主遵循勞動部訂定的「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，提醒雇主工作場所及住宿空間應分流、對上班移工進行體溫測量、交通車消毒、管理住宿人員進出等相關防疫注意事項及措施亦應落實。

(2)防疫實體資源提供：因應疫情更新製作多國語言海報，提供雇主、民眾免費來電索取應用、張貼，持續提醒移工相關防疫資訊。

(3)網路防疫資源建置：於勞工局建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用

加強移工防疫資訊：持續將越南、印尼、泰國、英文等防疫資訊，透過下列方式進行宣導

(1)製作多國語言Line小圖

(2)翻譯衛生局「臺南市篩檢對象」、「臺南市篩檢站」資訊成圖卡

(3)鼓勵移工加入勞動部勞動力發展署業推出「Line@移點通」、民間專門針對東南亞外國人設計的「防疫社群機器人」

(4)將多國語言版苗栗菲籍「案8605、8606菲籍移工確診活動史」、「失聯移工就醫諮詢專線」等各項防疫資訊持續透過line轉發至人力仲介公告欄等line群組逾2500人等加強宣導。

(5)前往移工聚集較多的臺南火車站、臺南公園、移工商店，進行移工防疫宣導，張貼多國語言防疫海報。

移工 語言 勞工局

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