影／避免安平港區垂釣成防疫破口 台南四分局專案防堵
新冠肺炎疫情嚴峻，台南市安平港碼頭地區不時有民眾釣魚，或夜間呼朋引伴到港邊或載客遊艇上垂釣，業者表示，已配合政府停業，沒想到遊艇設備遭破壞。台南市警四分局據報後已掌握對象，將通知到案說明，一旦查證屬實，將依法送辦，規畫專案稽核安平港區防疫專案全力圍堵，避免漁港碼頭地區垂釣形成防疫破口。
業者指出，目前因防疫期間，民眾不能放任在漁港區釣魚，且監視器畫面看到有好幾人在遊艇內釣魚，擔心將病毒帶到船上，更發現有踩踏遊艇桌子等設備，很不尊重。業者說，現在配合政策，都暫停營業了，沒想到船隻還被破壞，屆時修理費用又是一筆不小開銷。
第四分局指出，已掌握對象，將通知到案說明外，一旦查證屬實，依涉嫌毀損罪嫌等移送法辦，絕不寬貸。
警方也指出，疫情期間，相關觀光產業已依法暫停營業，安平港碼頭遊客因而減少，但仍存在有心人士僅考量自己私利不顧及他人，卻因不能公共場所店家群聚社交，或待在室內寂寞無法消遣，反倒自認為到港（海）海邊空曠處釣魚比較安全、不會染疫，也未戴口罩垂釣，甚至呼朋引伴參加等誇張行徑。
警方強調，已召集相關單位，加強漁港碼頭相關防疫與治安勤務作為，每日規畫重點防疫專案巡邏勤務，查看漁港碼頭周遭有無民眾違法群聚釣魚，或未配戴口罩，並籌組專責小組與港警、海巡等相關單位聯繫，建立防疫熱線管道，相互協調通報，掌握第一時間應處。
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