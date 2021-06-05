快訊

日職／王柏融對巨人敲逆轉砲 與吳念庭再上演同日開轟

獨／汪小菲酒後吐真言 爆出和大S婚姻真相

影／避免安平港區垂釣成防疫破口 台南四分局專案防堵

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警四分局指出，每日規畫重點防疫專案巡邏勤務，查看漁港碼頭周遭有無民眾違法群聚釣魚，或未配戴口罩。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局指出，每日規畫重點防疫專案巡邏勤務，查看漁港碼頭周遭有無民眾違法群聚釣魚，或未配戴口罩。記者邵心杰／翻攝

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市安平港碼頭地區不時有民眾釣魚，或夜間呼朋引伴到港邊或載客遊艇上垂釣，業者表示，已配合政府停業，沒想到遊艇設備遭破壞。台南市警四分局據報後已掌握對象，將通知到案說明，一旦查證屬實，將依法送辦，規畫專案稽核安平港區防疫專案全力圍堵，避免漁港碼頭地區垂釣形成防疫破口。

業者指出，目前因防疫期間，民眾不能放任在漁港區釣魚，且監視器畫面看到有好幾人在遊艇內釣魚，擔心將病毒帶到船上，更發現有踩踏遊艇桌子等設備，很不尊重。業者說，現在配合政策，都暫停營業了，沒想到船隻還被破壞，屆時修理費用又是一筆不小開銷。

第四分局指出，已掌握對象，將通知到案說明外，一旦查證屬實，依涉嫌毀損罪嫌等移送法辦，絕不寬貸。

警方也指出，疫情期間，相關觀光產業已依法暫停營業，安平港碼頭遊客因而減少，但仍存在有心人士僅考量自己私利不顧及他人，卻因不能公共場所店家群聚社交，或待在室內寂寞無法消遣，反倒自認為到港（海）海邊空曠處釣魚比較安全、不會染疫，也未戴口罩垂釣，甚至呼朋引伴參加等誇張行徑。

警方強調，已召集相關單位，加強漁港碼頭相關防疫與治安勤務作為，每日規畫重點防疫專案巡邏勤務，查看漁港碼頭周遭有無民眾違法群聚釣魚，或未配戴口罩，並籌組專責小組與港警、海巡等相關單位聯繫，建立防疫熱線管道，相互協調通報，掌握第一時間應處。

台南安平港遊艇日前傳有人夜間結伴在遊艇上垂釣，甚至破壞設備，警方據報後已掌握對象，將通知到案說明。記者邵心杰／翻攝
台南安平港遊艇日前傳有人夜間結伴在遊艇上垂釣，甚至破壞設備，警方據報後已掌握對象，將通知到案說明。記者邵心杰／翻攝

碼頭 遊艇 疫情

延伸閱讀

新竹縣擬在湖口工業區 仿竹科設戰地型專案篩檢站

竹科專案篩檢站今啟用篩檢移工 蔡英文致電肯定

影／台南安平市場今天恢復營業 警出動空拍機宣導稽核

醉漢坐大街無口罩 安平警勸不聽回嗆：我喝酒不會有病

相關新聞

嘉義市光織影舞、台灣設計展、國際管樂節都因疫情順延

嘉義市今天零確診，市長黃敏惠下午3點主持「防疫與紓困直播」記者會，除說明防疫進度，也宣布原訂9月份登場「光織影舞」、10...

中油嘉市集中檢疫所住民開窗 管理單位：嚴格規範限制

嘉義市今天零確診，市長黃敏惠下午3點主持「防疫與紓困直播」記者會，感謝各界協助募集防疫物資，及疫苗施打規畫、進度，並說明...

台南市區下午豪雨 小東地下道一度積水半輪胎深

台南市市區下午3時多下起大雨，雨勢來的又快又急，致部分低漥地區及地下道積水，東區及北區交界的小東地下道積水約轎車半個輪胎...

假日防疫宅在家 立委郭國文上煮麵影片推銷在地乾拌麵

今天周末許多地區又大雨不斷，不少民眾不出門、在家自己想辦法打牙祭；民進黨立委郭國文今天在臉書貼出他用鍋子煮乾拌麵來吃的影...

雲林山區因豪雨土石坍方 3路段受阻正在搶通

連續大雨滂沱，雲林縣古坑鄉149甲26.5K處、215線8K、158甲46K處等三個路段，昨晚起陸續發生邊坡坍方，山石滾...

不要輕忽！因應短時強降雨 台南市易淹區設L型防水擋板

台南市水利局表示，受滯留鋒面影響，中央氣象局針對台南山區及台南地區發布豪雨及大雨特報，預估今天下午過後至明天上午對本市影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。