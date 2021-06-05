台南佳里黃昏市場女攤商確診 憂疫情破口攤商全快篩

台南市今天新增1例本土病例案10875，是在佳里安西路第一黃昏市場外的60多歲流動女攤販，一度傳出感染源不明。市府環保局全面消毒，因市場人流頻繁，市府下午緊急成立快篩站，通知包括公有市場的攤商分梯前往篩檢，希望全力防堵疫情可能出現破口的風險。

市府說明新增案10875女攤販在5月27日開始全身酸疼，5月31日到6月2日曾至診所看診，6月3日至醫院採檢，6月4日確診；南市衛生局匡列27位接觸者，其中居家隔離6人（家人2位，職場關係4位）、診所醫護工作者7人列自主健康管理。案10875女攤販足跡5月22日到30日在安西路第一黃昏市場，她到安西路黃昏市場外擺攤，都戴口罩。

佳里區長朱雅宏說，環保局今天上午已完成清消，黃昏市場也會暫時休業約兩周，因市場生意很好，攤商相當多，之前已有輔導業者做實聯制，且要求全程都要戴口罩，市府下午在佳里羽球館外設立的快篩站，通知攤商進行快篩。

先前有西港區群聚確診個案足跡在佳里區趴趴走，今天再傳出市場攤商確診，地方議論紛紛，朱雅宏說，公所結合里長在市區8里進行全面大清消，第一黃昏市場所在的文新里因雨延後，若明天放晴就會進行市場周邊及全里大消毒。