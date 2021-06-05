快訊

日職／王柏融對巨人敲逆轉砲 與吳念庭再上演同日開轟

獨／汪小菲酒後吐真言 爆出和大S婚姻真相

台南佳里黃昏市場女攤商確診 憂疫情破口攤商全快篩

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市佳里第一黃昏市場傳出攤商確診，今天緊急停業及全面消毒。圖／市府提供
台南市佳里第一黃昏市場傳出攤商確診，今天緊急停業及全面消毒。圖／市府提供

台南市今天新增1例本土病例案10875，是在佳里安西路第一黃昏市場外的60多歲流動女攤販，一度傳出感染源不明。市府環保局全面消毒，因市場人流頻繁，市府下午緊急成立快篩站，通知包括公有市場的攤商分梯前往篩檢，希望全力防堵疫情可能出現破口的風險。

市府說明新增案10875女攤販在5月27日開始全身酸疼，5月31日到6月2日曾至診所看診，6月3日至醫院採檢，6月4日確診；南市衛生局匡列27位接觸者，其中居家隔離6人（家人2位，職場關係4位）、診所醫護工作者7人列自主健康管理。案10875女攤販足跡5月22日到30日在安西路第一黃昏市場，她到安西路黃昏市場外擺攤，都戴口罩

佳里區長朱雅宏說，環保局今天上午已完成清消，黃昏市場也會暫時休業約兩周，因市場生意很好，攤商相當多，之前已有輔導業者做實聯制，且要求全程都要戴口罩，市府下午在佳里羽球館外設立的快篩站，通知攤商進行快篩。

先前有西港區群聚確診個案足跡在佳里區趴趴走，今天再傳出市場攤商確診，地方議論紛紛，朱雅宏說，公所結合里長在市區8里進行全面大清消，第一黃昏市場所在的文新里因雨延後，若明天放晴就會進行市場周邊及全里大消毒。

朱雅宏表示，公所之前就將公有市場、黃昏市場列入宣導實聯制、防疫重點宣導和稽查熱點，攤商都有戴口罩，加強消毒等防疫措施，大家一定要落實防疫，市長黃偉哲也呼籲端午節連假期間，無必要不要返鄉，以防止疫情擴散。

台南市府緊急在佳里羽球館成立快篩站為攤商進行快篩。記者吳淑玲／翻攝
台南市府緊急在佳里羽球館成立快篩站為攤商進行快篩。記者吳淑玲／翻攝
台南市府緊急在佳里羽球館成立快篩站為攤商進行快篩。記者吳淑玲／翻攝
台南市府緊急在佳里羽球館成立快篩站為攤商進行快篩。記者吳淑玲／翻攝
台南市府緊急在佳里羽球館成立快篩站為攤商進行快篩。記者吳淑玲／翻攝
台南市府緊急在佳里羽球館成立快篩站為攤商進行快篩。記者吳淑玲／翻攝
台南市佳里第一黃昏市場傳出攤商確診，今天緊急停業及全面消毒。圖／市府提供
台南市佳里第一黃昏市場傳出攤商確診，今天緊急停業及全面消毒。圖／市府提供

口罩 快篩 疫情

延伸閱讀

苗栗第3家科技廠員工確診 智邦啟動企業快篩

京元、超豐電子群聚擴大 黃偉哲加強南科防疫3措施

竹科專責篩檢站首日已採378人 1名移工快篩陽性

花蓮防疫今+0！ 縣府鼓勵企業帶移工快篩

相關新聞

嘉義市光織影舞、台灣設計展、國際管樂節都因疫情順延

嘉義市今天零確診，市長黃敏惠下午3點主持「防疫與紓困直播」記者會，除說明防疫進度，也宣布原訂9月份登場「光織影舞」、10...

中油嘉市集中檢疫所住民開窗 管理單位：嚴格規範限制

嘉義市今天零確診，市長黃敏惠下午3點主持「防疫與紓困直播」記者會，感謝各界協助募集防疫物資，及疫苗施打規畫、進度，並說明...

台南市區下午豪雨 小東地下道一度積水半輪胎深

台南市市區下午3時多下起大雨，雨勢來的又快又急，致部分低漥地區及地下道積水，東區及北區交界的小東地下道積水約轎車半個輪胎...

假日防疫宅在家 立委郭國文上煮麵影片推銷在地乾拌麵

今天周末許多地區又大雨不斷，不少民眾不出門、在家自己想辦法打牙祭；民進黨立委郭國文今天在臉書貼出他用鍋子煮乾拌麵來吃的影...

雲林山區因豪雨土石坍方 3路段受阻正在搶通

連續大雨滂沱，雲林縣古坑鄉149甲26.5K處、215線8K、158甲46K處等三個路段，昨晚起陸續發生邊坡坍方，山石滾...

不要輕忽！因應短時強降雨 台南市易淹區設L型防水擋板

台南市水利局表示，受滯留鋒面影響，中央氣象局針對台南山區及台南地區發布豪雨及大雨特報，預估今天下午過後至明天上午對本市影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。