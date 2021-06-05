嘉義市光織影舞、台灣設計展、國際管樂節都因疫情順延

嘉義市今天零確診，市長黃敏惠下午3點主持「防疫與紓困直播」記者會，除說明防疫進度，也宣布原訂9月份登場「光織影舞」、10月「2021台灣設計展」、12月「嘉義市國際管樂節」三大活動都確定延期舉辦，正式舉辦的時間將會視疫情狀況、滾動檢討再說名。

黃敏惠呼籲，疫情影響，請市民連假期間不要移動，這個周末也請大家繼續待在家裡，非必要別出門，外出請戴好口罩，不要群聚，請大家共體時艱，另下周6月12日起端午連假，也請國人減少南北移動，拜託大家配合。

她說，返鄉嘉義人、學子一定要做好防疫工作，愛護自己更要愛護家人，若是高風險接觸者，經中央通知篩檢，請不要自行就醫，第一時間應通報嘉義市衛生局安排採檢。