聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義市光織影舞、台灣設計展、國際管樂節都因疫情順延
嘉義市今天零確診，市長黃敏惠下午3點主持「防疫與紓困直播」記者會，除說明防疫進度，也宣布原訂9月份登場「光織影舞」、10月「2021台灣設計展」、12月「嘉義市國際管樂節」三大活動都確定延期舉辦，正式舉辦的時間將會視疫情狀況、滾動檢討再說名。
黃敏惠呼籲，疫情影響，請市民連假期間不要移動，這個周末也請大家繼續待在家裡，非必要別出門，外出請戴好口罩，不要群聚，請大家共體時艱，另下周6月12日起端午連假，也請國人減少南北移動，拜託大家配合。
她說，返鄉嘉義人、學子一定要做好防疫工作，愛護自己更要愛護家人，若是高風險接觸者，經中央通知篩檢，請不要自行就醫，第一時間應通報嘉義市衛生局安排採檢。
黃敏惠強調，防疫視同作戰，大家一定要團結，我們要對抗的是病毒。我們感謝醫療團隊和第一線防疫人員，更希望所有市民與我們一起共同發揮永不放棄的Kano 精神，嚴守防疫措施、台灣加油、嘉義市加油。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言