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雨下到北部了！梅雨鋒面炸全台 20縣市豪雨、大雨特報

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嘉義市光織影舞、台灣設計展、國際管樂節都因疫情順延

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市今天零確診，市長黃敏惠下午宣布，因應疫情，嘉義市光織影舞、台灣設計展、國際管樂節三活動都將順延。記者卜敏正／翻攝
嘉義市今天零確診，市長黃敏惠下午宣布，因應疫情，嘉義市光織影舞、台灣設計展、國際管樂節三活動都將順延。記者卜敏正／翻攝

嘉義市今天零確診，市長黃敏惠下午3點主持「防疫與紓困直播」記者會，除說明防疫進度，也宣布原訂9月份登場「光織影舞」、10月「2021台灣設計展」、12月「嘉義市國際管樂節」三大活動都確定延期舉辦，正式舉辦的時間將會視疫情狀況、滾動檢討再說名。

黃敏惠呼籲，疫情影響，請市民連假期間不要移動，這個周末也請大家繼續待在家裡，非必要別出門，外出請戴好口罩，不要群聚，請大家共體時艱，另下周6月12日起端午連假，也請國人減少南北移動，拜託大家配合。

她說，返鄉嘉義人、學子一定要做好防疫工作，愛護自己更要愛護家人，若是高風險接觸者，經中央通知篩檢，請不要自行就醫，第一時間應通報嘉義市衛生局安排採檢。

黃敏惠強調，防疫視同作戰，大家一定要團結，我們要對抗的是病毒。我們感謝醫療團隊和第一線防疫人員，更希望所有市民與我們一起共同發揮永不放棄的Kano 精神，嚴守防疫措施、台灣加油、嘉義市加油。

黃敏惠呼籲，返鄉嘉義人、學子一定要做好防疫工作，愛護自己更要愛護家人。記者卜敏正／翻攝
黃敏惠呼籲，返鄉嘉義人、學子一定要做好防疫工作，愛護自己更要愛護家人。記者卜敏正／翻攝

嘉義 黃敏惠 疫情

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