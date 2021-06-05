假日防疫宅在家 立委郭國文上煮麵影片推銷在地乾拌麵
今天周末許多地區又大雨不斷，不少民眾不出門、在家自己想辦法打牙祭；民進黨立委郭國文今天在臉書貼出他用鍋子煮乾拌麵來吃的影片，影片說明介紹表示這是之前他在立法院煮的「芝麻拌麵」。
在這段以「宅家的美食～」為標題的影片，郭國文示範煮乾拌麵與吃麵的過程，用的是台灣菸酒公司生產的芝麻乾拌麵；他建議大家在防疫期間，也可以宅家試試看「這款簡單又美味的料理」。
郭國文表示，台南善化、西港、安定等地是台灣芝麻主要產地，這款芝麻拌麵選用本土的芝麻，基於推廣在地食材的心意，他很願意參與帶頭推廣吃台灣台南乾拌麵、「推薦大家一起來促進台產」。
影片附帶的粗體字「#台南在地芝麻#真的好吃」贏得許多網友稱讚，自評「今天不是台南外食家，今天是台南美食家～」也有人認同；不過「#立院型男主廚？！」則連自家臉書小編都打上問號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言