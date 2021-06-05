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嬌生和BNT疫苗力拚下週通過緊急授權！食藥署長證實

陳時中稱下周將通過BNT疫苗緊急授權 郭台銘辦公室回應了

假日防疫宅在家 立委郭國文上煮麵影片推銷在地乾拌麵

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
立委郭國文貼上煮麵影片推銷在地乾拌麵。記者周宗禎／翻攝
立委郭國文貼上煮麵影片推銷在地乾拌麵。記者周宗禎／翻攝

今天周末許多地區又大雨不斷，不少民眾不出門、在家自己想辦法打牙祭；民進黨立委郭國文今天在臉書貼出他用鍋子煮乾拌麵來吃的影片，影片說明介紹表示這是之前他在立法院煮的「芝麻拌麵」。

在這段以「宅家的美食～」為標題的影片，郭國文示範煮乾拌麵與吃麵的過程，用的是台灣菸酒公司生產的芝麻乾拌麵；他建議大家在防疫期間，也可以宅家試試看「這款簡單又美味的料理」。

郭國文表示，台南善化、西港、安定等地是台灣芝麻主要產地，這款芝麻拌麵選用本土的芝麻，基於推廣在地食材的心意，他很願意參與帶頭推廣吃台灣台南乾拌麵、「推薦大家一起來促進台產」。

影片附帶的粗體字「#台南在地芝麻#真的好吃」贏得許多網友稱讚，自評「今天不是台南外食家，今天是台南美食家～」也有人認同；不過「#立院型男主廚？！」則連自家臉書小編都打上問號。

立委郭國文貼上煮麵影片推銷在地乾拌麵。記者周宗禎／翻攝
立委郭國文貼上煮麵影片推銷在地乾拌麵。記者周宗禎／翻攝
立委郭國文貼上煮麵影片推銷在地乾拌麵。記者周宗禎／翻攝
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郭國文

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