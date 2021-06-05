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雲林山區因豪雨土石坍方 3路段受阻正在搶通

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林古坑山區因雨發生土石坍方，交通受阻。圖／雲林縣府提供
雲林古坑山區因雨發生土石坍方，交通受阻。圖／雲林縣府提供

連續大雨滂沱，雲林縣古坑鄉149甲26.5K處、215線8K、158甲46K處等三個路段，昨晚起陸續發生邊坡坍方，山石滾落，幸未造成人車損傷，雲林縣府工務處今早緊急派員緊急搶修，清理落石，158甲、215線坍方已經排除，149甲道路預定今天傍晚6點搶通，呼籲用路人暫時避開危險路段，以免發生危險。

古坑鄉149甲26.5K處今天上午9點40分許通報因豪雨導致土石滑落，道路雙向都已阻斷，且邊坡土石仍持續滑落，工務處已緊急派員搶修，預估下午6點可搶通。

158甲線道路46K則於昨晚因連日豪雨沖刷，邊坡土石鬆動滑落，大量石塊滾落將雙向交通阻斷，經人力機具搶修，已經恢復通車；另215線道路也在深夜發生坍方，阻斷雙向交通，經出動機具上山清理，也於今天凌晨搶通。

雲林古坑山區因雨發生土石坍方，交通受阻。圖／雲林縣府提供
雲林古坑山區因雨發生土石坍方，交通受阻。圖／雲林縣府提供

古坑 豪雨

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