雲林山區因豪雨土石坍方 3路段受阻正在搶通

連續大雨滂沱，雲林縣古坑鄉149甲26.5K處、215線8K、158甲46K處等三個路段，昨晚起陸續發生邊坡坍方，山石滾落，幸未造成人車損傷，雲林縣府工務處今早緊急派員緊急搶修，清理落石，158甲、215線坍方已經排除，149甲道路預定今天傍晚6點搶通，呼籲用路人暫時避開危險路段，以免發生危險。

古坑鄉149甲26.5K處今天上午9點40分許通報因豪雨導致土石滑落，道路雙向都已阻斷，且邊坡土石仍持續滑落，工務處已緊急派員搶修，預估下午6點可搶通。