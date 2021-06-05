不要輕忽！因應短時強降雨 台南市易淹區設L型防水擋板
台南市水利局表示，受滯留鋒面影響，中央氣象局針對台南山區及台南地區發布豪雨及大雨特報，預估今天下午過後至明天上午對本市影響最為劇烈，針對本次帶來的降雨影響，今天上午8點已開設三級應變中心並啟動相關應變措施，也與各公所及相關單位保持密切聯繫，市民朋友如有災情欲通報，可撥打市民服務專線1999。
水利局表示，目前共備妥22萬個砂包及1868片L型防水檔板，也針對易淹水地區及9處防汛熱點，如仁德區潭稅橋及安南區海西里、海東里等地區加強巡查並預佈移動式抽水機，另外L型防水檔板也已分配至仁德、永康等12個易淹水地區，供各區公所緊急防災使用，如安南區安中路二段、仁德區保安工業區、永康區中華路154巷等地區皆已佈設。
水利局表示，目前全數整備作業皆已完成，轄內各水門、抽水站、移動式抽水機、滯洪池、水利建造物、防汛備料、搶修險開口契約等防汛機具、備料及相關契約皆已整備完畢，水利局及各區公所搶險搶修開口契約也待命執行。為因應鋒面帶來強降雨，統計至今天上午11點40分，18座抽水站啟動抽水，總抽水量達21.3萬噸。
水利局籲請民眾提高警覺，配合做好居家防汛整備，隨時注意相關氣象情資，駕駛朋友切記減速慢行，以保安全，若發現側溝落水口或水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊蓋住，也請民眾協助清除或通報市府處理，避免阻礙水流，另可多利用「臺南水情即時通APP」，及台南市政府官方Line群組或中央氣象局官方網站，隨時掌握降雨資訊。
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