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集水區豪雨嘉縣仁義潭水庫進帳豐 蓄水率可望回升達3成
彩雲颱風外圍環流及梅雨鋒面共伴效應，嘉義縣山區從昨晚豪大雨不斷，雨量集中山區，讓供應縣市民生工業用水的番路鄉仁義潭水庫進帳豐，水公司第五區管理處統計，上午進水40萬噸，八掌溪竹山進水口原水源源不絕，水庫蓄水率回升到28.27%，接連2波梅雨，自來水供應到8月無虞。
嘉義氣象站統計，累計雨量以梅山鄉173毫米最多，其次番路鄉153毫米，第3竹崎鄉152毫米，山區3小時降雨量破毫米達豪雨等級，八掌溪水上漲，仁義潭竹山進水口溪水源源不絕流入。
上一波梅雨鋒面，蘭潭、仁義潭水庫進水總量逾250萬噸，2座水庫有效蓄水量近1千萬噸，加上這波豪雨，2座水庫有效蓄水量破千萬噸。水公司第五區管理處說，嘉縣市1天用水量約30萬噸，扣除雲林湖山水庫支援，仁義潭蘭潭水庫1天供水量12萬噸，自來水供應到8月無虞。
雖防疫期間，但久旱逢甘霖，民眾開心，部分民眾開車到仁義潭，冒雨撐傘站在堤岸上，觀看水庫降雨及水流，水庫進水口原水不斷流入，在堤岸可聽到水流聲。
第五區管理處說，仁義潭水庫水位上升17公分，有效蓄水量712萬噸，蓄水率28.2%，未來這幾天還會陸續進水，嘉市蘭潭蓄水量340萬噸，蓄水率36.8%，仁義潭與蘭潭是離槽母子水庫設計，可串聯供水，這次枯旱仁義潭清淤7萬噸，增加水庫容量。
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