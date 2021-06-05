台江大廟電台講座開播 台南社區內不一樣的宅在家學習

因應社區防疫共同體建立，台南社大台江分校、海尾朝皇宮推動廟口文化沙龍講座多年，因應疫情，策辦「台江大廟電台」線上講座課程，邀請學者專家線上開講，促進親師生、老中青上網收聽，「宅在家疫起來學習」。

台江分校執行長吳茂成說，昨晚台江大廟電台首播，邀請導播倪琇茹分享多年主持與製作廣播節目經驗，協助台江親師生了解如何在家錄音，運用節目製作的觀念及技巧，規畫錄製線上課程，在線上打動聽眾的心，促進學習互動。

倪琇茹在節目中提醒，錄音時要想像是向對著好朋友說話一樣，將臉頰的微笑肌往上揚，讓聲音帶著微笑，以聲音來陪伴朋友鄉親，一起在防疫的生活中，聽見台江大廟電台的關懷溫暖。

台江分校也希望藉此，鼓勵師生、志工透過手機，一起用聲音來寫防疫新生活日記，分享在地的聲音，共同推動台江社區NPI（非藥物介入）防疫工作。另昨晚也播出老師吳美燕以台語錄製的「廟口防疫放送之聲」，呼籲大家到「廟口菜市買物件，攏要戴口罩，勤洗手」。

吳茂成表示，在全國3級防疫時刻，如何宅在家停課不停學，發展數位遠距教學課程，協助親師生自主學習，迫在眉捷，為此社大台江分校策辦「大廟電台」，透過Google meet、臉書等數位平台，邀請專家學者錄製數位學習講座及課程，讓社區鄉親、阿公阿嬤宅在家防疫，以公民學習力量，共同營造台江社區防疫共同體。

台江分校「生活作曲班」學員鄭忠勝說，昨晚聆聽後，十分感動，立刻響應，用手機錄音來寫防疫新生活日記；同時整理分享自己學習台語文所錄的有聲文章，大家一起用在地聲音，彼此鼓勵。