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防感染源不明水上鄉確診婦疫情擴大 社區篩檢站下午啟動

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
水上鄉清潔隊今天會同環保局全鄉消毒，消毒藥水由水上鄉成功人士強靂企業董事長林銘賢提供。圖／嘉縣府提供
水上鄉清潔隊今天會同環保局全鄉消毒，消毒藥水由水上鄉成功人士強靂企業董事長林銘賢提供。圖／嘉縣府提供

嘉義縣昨天新增1名水上鄉新冠肺炎確診本土案例，因這名家庭主婦感染源不明，讓民眾疑慮恐慌，衛生局針對確診婦經常群聚下寮廟口，匡列常聚會活動的14人篩檢，全部陰性，並針對她經常光顧早餐店客人做疫調，為擴大篩檢，在太陽館設篩檢站，下午針對社區60多名曾接觸、足跡相關人篩檢。

縣長翁章梁公布的水上鄉下寮村64歲婦人（案10363)，3日走路不穩懷疑中風，就醫後篩檢確診，住院隔離中，匡列共同生活密切接觸家人8人，採檢女兒及媳婦2人結果為陰性，6人採檢等結果，全縣累計13例，含溪口鄉、大林鎮共3鄉鎮淪陷。

與大林鎮泡茶群聚鏈造成11人染疫相較，水上鄉目前只有1名案例，但大林感染源與北部返鄉接觸史有關，感染源清楚，但水上鄉確診婦感染源不明，為阻斷傳播鏈找出感染源，縣府決定下午擴大篩檢，全鄉清消。

鄉長劉敬祥說，為確保鄉親安全，昨今天會同環保局全鄉消毒，感謝清潔隊員及環保局支援，特別感謝水上鄉成功人士強靂企業董事長林銘賢，提供所有二氧化氯消毒藥水。

確診婦人雖戴口罩外出，但她足跡經過的藥局、水上公有市場等，全部清消，為防疫情漏網之魚，阻斷傳播鏈找出感染源，衛生局就近在太陽館設篩檢站，比照大林鎮熱區防疫模式，首波針對下寮村60多人，由醫護人員採用ＰＣＲ篩檢。

水上鄉清潔隊今天會同環保局全鄉消毒，消毒藥水由水上鄉成功人士強靂企業董事長林銘賢提供。圖／嘉縣府提供
水上鄉清潔隊今天會同環保局全鄉消毒，消毒藥水由水上鄉成功人士強靂企業董事長林銘賢提供。圖／嘉縣府提供

衛生局 篩檢站 新冠肺炎

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