普降甘霖快樂不起來 台南美食店家擔心紓困有看沒到

台南地區受鋒面影響普降甘霖，但中西區國華街等美食商圈卻生意更不好，商家說，下雨是眾所期盼，但疫情已快讓他們活不下去，雖然有4.0紓困措施，但因要有生意減5成的證明，就怕看得到吃不到。

適值周末，有台南美食大街之稱的國華街、正興街，更多飲食店歇業，近中午時分，賣吃的寥寥無幾。有業者說，上周末部分小吃店還有開，但因生意實在不好，這次周末都歇業了，也是前所未見。

賣滷麵的業者說，去年生意有受疫情影響，但沒有今年這麼嚴重，因此去年沒有申請紓困補助，但今年太慘了，生意只有2、3成，不申請紓困補助不行了。不過，查看補助規定，卻要出具生意少5成以上的證明，正為此傷腦筋，就怕領不到。

有業者說，生意這麼差，開門營業等於賠本，當然歇業的店家多。也有平日都要大排長龍的飲食店員工說，因老闆考量到員工要領薪水維持家計，還是勉強支撐，讓他們上班，希望疫情能早日紓解。