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大雨特報台南仁德等低窪區憂水患 市府強調已啟動應變

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
安南區鹿耳門抽水站啟動抽水。圖／市府水利局提供
安南區鹿耳門抽水站啟動抽水。圖／市府水利局提供

中央氣象局今天針對台南山區及臺南地區發布豪雨及大雨特報，預估下午過後至6日上午影響最為劇烈。對此市府水利局表示，已開設三級應變中心並啟動相關應變措施，備妥22萬個砂包及1868片L型防水檔板，也針對易淹水地區及9處防汛熱點，如仁德區潭稅橋及安南區海西里、海東里等地區加強巡查並預佈移動式抽水機。

另外L型防水檔板也已分配至仁德、永康等12個易淹水地區，供各區公所緊急防災使用，如安南區安中路二段、仁德區保安工業區、永康區中華路154巷等地區皆已佈設。也與各公所及相關單位保持密切聯繫，市民朋友如有災情欲通報，可撥打市民服務專線1999。

水利局表示，目前全數整備作業皆已完成，轄內各水門、抽水站、移動式抽水機、滯洪池、水利建造物、防汛備料、搶修險開口契約等防汛機具、備料及相關契約皆已整備完畢，水利局及各區公所搶險搶修開口契約也待命執行。同時為因應鋒面帶來強降雨，統計至今(5)日上午11時40分，本市共18座抽水站啟動抽水，總抽水量達21.3萬噸。

永康區中華路154巷L型防水檔板已佈設完成。圖／市府水利局提供
永康區中華路154巷L型防水檔板已佈設完成。圖／市府水利局提供

淹水 氣象局 大雨特報

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