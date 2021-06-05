大雨特報台南仁德等低窪區憂水患 市府強調已啟動應變

中央氣象局今天針對台南山區及臺南地區發布豪雨及大雨特報，預估下午過後至6日上午影響最為劇烈。對此市府水利局表示，已開設三級應變中心並啟動相關應變措施，備妥22萬個砂包及1868片L型防水檔板，也針對易淹水地區及9處防汛熱點，如仁德區潭稅橋及安南區海西里、海東里等地區加強巡查並預佈移動式抽水機。

另外L型防水檔板也已分配至仁德、永康等12個易淹水地區，供各區公所緊急防災使用，如安南區安中路二段、仁德區保安工業區、永康區中華路154巷等地區皆已佈設。也與各公所及相關單位保持密切聯繫，市民朋友如有災情欲通報，可撥打市民服務專線1999。