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期待落差很大！氣象局預報豪大雨 曾文水庫僅下50毫米

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文水庫上午並無明顯降雨。圖／南水局提供
曾文水庫上午並無明顯降雨。圖／南水局提供

氣象局指出受到颱風及梅雨鋒面滯留影響，西半部及東北部容易出現短時強降雨並有普遍性的大雨或豪雨，尤其南部山區有局部大豪雨發生機率；氣象局也針對中南部8縣市發布豪雨及大雨特報。但曾文水庫至今天上午7點累計降雨量49.9毫米，目前入流量63萬立方公尺，預估降雨效益263萬立方公尺 。

「氣象局預報中南部山區有局部豪大雨，但雨卻下不來」。水利署南區水資源局副局長鄒漢貴說，天氣圖上有一道鋒面有明顯的雷雨胞，曾文水庫集水區也包含在裡面，但就是沒有下雨，也不清楚是什麼原因，累計到上午7點才不到50毫米，接著每小時都只下2、3毫米；南化水庫也只有25毫米左右。

氣象局針對高雄市、屏東縣發布豪雨特報，大雨特報縣市包括南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市，另嘉義縣及台南市山區為豪雨特報，平地則是大雨特報，提醒民眾注意。

南部水情嚴峻，尤其主要水庫都在低水位，曾文水庫蓄水率不到5%，南化水庫也才17%，民眾莫不寄望這波梅雨鋒面能夠灌滿水庫，連帶解決二期作的農業灌溉。

鄒漢貴說，這一波降雨似乎集中在北部，越往南越少雨，像牡丹水庫原本也期待有較大進帳，但目前颱風已減弱為熱帶低氣壓，牡丹水庫集水區降雨也很少，降雨因素很複雜，氣象局預報南部山區會有2、300毫米，和期待差距很大，目前只能再等看看下午或到明天有沒有明顯降雨。

南化水庫 氣象局 豪雨

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