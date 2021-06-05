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嘉縣山區昨晚大雨 縣府應變防災幸無災情

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣沿海白水湖滯洪池水位低排空蓄洪。圖／嘉縣府提供
嘉義縣沿海白水湖滯洪池水位低排空蓄洪。圖／嘉縣府提供

昨天彩雲颱風接近與梅雨鋒面南下，影響台灣天氣，颱風已經在昨晚減弱為熱低壓，嘉義縣山區從昨晚起大雨不斷，嘉義氣象站統計，雨量以梅山鄉24小時累計173毫米最多，上午9點以後雨勢緩和，目前無災情傳出，縣府成立水災應變小組，監控山區可能出現的土石流及沿海平原淹水。

嘉義氣象站說，24小時累計雨量，以梅山鄉173毫米最多，其次番路鄉153毫米，第三是竹崎鄉152毫米，山區3小時降雨量破百，達到豪雨等級，平地及沿海雨量不多，下午仍有豪大雨勢，提醒民眾提高警覺。

上一波梅雨集中降在沿海，這波集中降在山區，豪大雨對缺水雖有助益，但短時間延時強降雨，可能造成雨水宣洩不及，縣府水利處密切監控，為防淹水災情，縣府昨天下午3點成立水災應變小組，隨時監控雨勢及易淹水地區有無災情。

水利處表示，縣府已部署198台移動式抽水機在東石、布袋、義竹、朴子、民雄、溪口、大林、中埔、太保、水上、鹿草和六腳等鄉鎮市，因應低漥地區排水問題。

另請公所將各轄滯洪池、前池及渠道等排空，因應暴雨可能帶來大量雨量，也要求施工中工地確實做好防汛缺口圍堵等災前整備措施，民眾若有防汛砂包需求，請洽鄰近鄉鎮市公所索取，若各公所仍有不足，請公所通報縣府支援。

這次颱風及梅雨鋒面同步來臨帶來大豪雨，易造成溪流河川暴漲，排水不良區域易淹 (積)水，山區易發生坍方、落石、土石流，防患重點區域為大林鎮、中埔鄉，山區有竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉，梅山及竹崎鄉要注意坡地災害，縣府呼籲山區沿海鄉親注意安全。

嘉義縣沿海新庄滯洪池水位低排空蓄洪。圖／嘉縣府提供
嘉義縣沿海新庄滯洪池水位低排空蓄洪。圖／嘉縣府提供

雨量 梅雨 嘉義 颱風

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