雙北等縣市熱區返嘉義市學生 下周起免費PCR採檢
嘉義市長黃敏惠昨晚召開新冠肺炎疫情應變會議，衛生局針對未來疫苗大規模開打提出「嘉市快打」方案，除醫院、衛生所，還規畫在體育場館施打疫苗，另從雙北等熱區縣市返鄉學子可免費採檢，6月8日開始預約，9日起到台中榮總嘉義分院採檢。
黃敏惠表示，嘉義市防疫工作從未停歇，市府推動各項防疫工作，要讓人民更安心，也呼籲市民減少縣市間移動，因為「人停下來、病毒也會停下來」，減少移動是降低疫情最有效方法。
衛生局也提出「嘉市快打」方案，說明未來疫苗全面到位之後，嘉義市將動員醫院、診所及衛生所施打疫苗，同時也將設立長照機構、社區接種站等施打點，更將規畫體育場等大型場所等施打疫苗。
另規畫「熱區返鄉學子免費採檢專案」，針對雙北、基隆、桃園、台中市、彰化縣等熱區返鄉無症狀學生，只要學生父母任一方或學生本人設籍嘉義市，6月8日開始可以線上預約、不受理現場排隊掛號，6月9日起持學生證前往台中榮民總醫院嘉義分院作 PCR採檢，每天採檢120名。
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