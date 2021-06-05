防疫升級防群聚「行動超市車」受歡迎 生鮮食品買氣熱

新冠肺炎本土疫情爆發，全台防疫升級延長，大家減少外出採購，去年在嘉義縣山區偏鄉上路的全聯「行動超市車」，多樣化商品及冷藏冷凍食品，方便民眾採購，大受歡迎，居民每天盼超市車到來，以生鮮食品銷路最好。

全聯去年4月在嘉義縣、花蓮縣山區偏鄉，推出「行動超市車」，6.5噸三溫層車體，車廂航太工業材質FRP+舒特龍打造，確保商品新鮮，設GPS與鄉里即時溝通到點時間，隨車配1名司機與店員。

車上供應常溫、冷藏、冷凍等約300至400項商品，有民生用品、餅乾、飲料等乾貨，新鮮蔬菜、水果、魚肉、鮮乳、冷凍水餃、蔥抓餅等貨車打開裡面與實體店面相同，貨品應有盡有，疫情下，讓消費者大呼「超貼心」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」說，「疫情無法出門，還好我們這裡有行動超市車買」，「車身可以打開，裡面貨乾糧食品整齊地在貨架上，還有新鮮牛奶、冰涼飲料，有如超商搬過來。」

嘉縣全聯「行動超市車」由中埔店負責營運，全聯推出行動超市車的目的，服務偏鄉民眾，除販售商品，遇重大災害還可支援物資，提供補給給救災人，行動超市車也會與駐地社工聯繫，協助配送弱勢民眾愛心早餐。