日本支援疫苗抵台 台南里長將納施打對象

日本支援台灣的124萬劑英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠製的新冠肺炎疫苗今天運抵達台灣，台南市政府預計實施大型疫苗施打計畫，在5天內可接種7萬5000人，並將里長、里幹事納入施打對象。

台南市政府衛生局長許以霖下午在台南市政府新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會中表示，台南市衛生局已擬定大型疫苗施打計畫，預計每日施打量能提高到1萬5000人以上，5天內可完成7萬5000人接種。

許以霖指出，屆時除了責任醫院、衛生所、診所外，還會以社區接種站、外展服務及大型接種站提供疫苗施打，目前疫苗施打對象為第一類醫事人員、環保局清消人員、殯葬管理所員工、清消化學兵、飛行員、警察、消防救護人員、長照機構照服及護理人員、社工。

台南市長黃偉哲表示，人以善待之，當以善報之，衷心感謝日本提供疫苗，估計此次台南可分配約8萬多劑，市府提出讓在台南生活的日本僑民可以施打，總人數約700多人，估計僅占將撥至台南的疫苗數量不到1%，彼此互相幫忙是理所當然的做人道理，屆時安排施打時也會採取自願的方式辦理。

黃偉哲也表示，因在近日疫調工作中，許多里長協助防疫相當辛勞，因此這次也會將全台南市逾千名里長、里幹事納入優先施打順序。

黃偉哲說，端午節連假仍是防疫重要時期，請旅外台南子弟共體時艱，留在原地過節不移動，是保護自己與家人的最好做法，可多利用電話或視訊方式表達對親友的關心，減少搭乘大眾交通工具造成的風險。