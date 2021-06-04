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不僅送補品還為醫師「加薪」每天2千 雲林挺醫護超給力
為照顧第1線醫護人員辛勞，雲林縣長張麗善捐贈2千份雲林優良農特產品組合的「防疫加油包」給6大責任醫院，為醫護人員加油，並加碼為防疫醫護人員「加薪」，醫師每天2千元，護理人員1千元，若因工作染疫，除了中央補助，也額外加碼補助10萬元。
張麗善說，疫情嚴峻，第1線醫護人員最辛苦，她很感謝縣內企業共同贊助各種優質產品，包括雞精、蒜頭精、胡蘿蔔汁、蔬果果凍、精力粥等雲林良品，組合成「防疫加油包」，可讓醫護人員隨時補充營養，增加體力、免疫力及抵抗力，保持最佳狀態，守護大家健康。
張麗善說，最近也增設溫馨小棧提供22間小房，供醫護人員安心住宿，同時雲林縣加碼補助醫師每天2000元、護理人員每班1000元及放射師每月1000元，若因此染疫，除了中央補助，也加碼補助10萬元，體恤大家防疫辛勞。
農業處長吳芳銘說，加油包是由元進莊、立瑞、綠田、VDS活力東勢、詠統、雲林古坑咖啡、瓊埔合作農場、源順等9家食品、生科廠商贊助，用行動表達對醫護人員的感謝及關懷。台大醫院雲林分院長黃瑞仁代表感謝縣府團隊的貼心。
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