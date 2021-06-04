有人質疑雲林疫苗施打率低 雲林縣府：施打率91%

民進黨雲林縣黨部今天以雲林縣議員蔡孟真公開的疫苗施打相關資料，指中央給雲林疫苗萬餘劑，但到5月底施打人數才僅4622人，勉強超過一半，縣黨部質疑雲林疫苗都沒打完，還搶著說要去買疫苗，雲林縣衛生局今天公布施打劑量指出，中央發配12700劑到昨天為止已施打11465人，施打率91%，並希望中央能再發配疫苗。

民進黨雲林縣黨部今天依據縣議員蔡孟真的資料，發出新聞稿指出，AZ疫苗3月19開始陸續撥給雲林共計12700劑，但到5月底的施打人數卻才累計4622人，勉強超過分配量的一半，尤其警消風險大，雲林縣469名消防員截至5月24日僅有65人施打，警察施打率更低，截至5月31日施打率最高的是西螺分局，外勤員警都施打，但斗六分局卻僅3人，虎尾分局更是掛0，雲林縣府才趕緊呼籲警消人員盡快施打。

民進黨雲林縣黨部主委江宗保表示，疫苗鬧得沸沸揚揚，雲林施打率低，竟還搶著說要買疫苗，6月1日臨時加開疫苗接種站並通知警消施打，結果亂成一團，未來即將進行全國每周一百萬劑疫苗的施打作業，這是公衛一大挑戰，期待雲林縣政府提早做好施打規畫，以免重踏覆轍。

雲林縣防疫應變中心今天也對外界質疑的疫苗施打作說明，衛生局長曾春美表示，雲林到目前為止分配12700劑疫苗，到昨天共已施打11465劑，施打率為91%，第一線醫護人員10610人已有6892人施打，施打率約65%。