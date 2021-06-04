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住飯店1晚100元！嘉市「醫護中繼站」助第1線醫護紓壓
中央流行疫情指揮中心今天公布嘉義縣有1確診個案、嘉義市持續第5天「加0」，市府考量醫院第一線工作人員返家可能有壓力、無法好好休息，日前「超前部署」徵詢某觀光旅館成立「醫護中繼站」，醫護人員自費100元即可住宿1天。
「感謝業者配合協助！」嘉義市觀新處長張婉芬低調證實並說明，嘉義市4所醫院服務範圍涵蓋縣市，醫護人員工作壓力大，若返家還帶給家人壓力，如何安心休息？市府日前媒合一間觀光旅館做「醫護中繼站」，該飯店為協助減輕醫護人員工作壓力，不僅提供很大折扣優惠，也重新規畫醫護專用電梯、住宿空間。
「醫護中繼站」承辦飯店負責人表示，這次疫情除了第一線醫護人員，每個人都應該當醫護後盾，他的飯店上月中旬前都接待北部觀光客，疫情開始後接到北部旅客訂房，飯店工作人員壓力也不小，與其如此，大家寧願分擔醫護人員壓力，讓第一線工作的急診、加護病房醫護工作人員，有一處溫馨、安心的休息空間。
他說，市府接洽過程也很給力，除承諾提供飯店人員優先注射疫苗，對於住宿方案也多次協商規劃，他決定全力支持，現規劃住宿1晚1500元，市府補助800元，醫院補助600元，住宿醫護工作人員每晚只收100元。
「這是很好的方案！」醫護人員直言，在醫院工作雖然包得密不透風，但仍擔心回家造成家人孩子的壓力，內心根本無法放輕鬆，住宿醫護中繼站不失為好方法，但最重要的還是希望疫情減緩、全民生活恢復正常。
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