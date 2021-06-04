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嘉縣老婦人確診感染源不明 居住鄉鎮大清消

中央社 / 嘉義縣4日電

嘉義縣今天新增1例新冠肺炎確診，縣長翁章梁指出，水上鄉下寮村64歲婦人3日忽然走路不穩，由女兒陪伴至醫院急診就醫，經篩檢後確診，目前感染源不明，水上鄉進行全面清消。

翁章梁今天召開疫情線上記者會，說明新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，案10363住水上鄉下寮村64歲婦人，目前還沒找到感染源，但她曾至水上鄉公有市場買菜，縣府針對水上鄉進行全面清消。

翁章梁表示，婦人是3日上午忽然走路不穩，原本以為中風，由居外地女兒陪伴，至醫院急診就醫，經篩檢後確診，目前住院治療。已匡列密切接觸者8人，其中2人採檢結果為陰性，6人採檢中；曾接觸醫療人員採檢均為陰性。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，婦人平日照顧孫子及婆婆生活單純，每日早上至老李包子店買早餐，有時會到市場買菜；5月27日曾至榮興藥局為孫子買退燒藥，6月1日因腹瀉自行就醫，隨即至水上公有市場買菜，停留約30分鐘，外出期間均戴口罩。

趙紋華表示，由於案主感染源不明，衛生局將啟動擴大篩檢，針對鄰居、社區群聚點、訪查或自認與確診者密切接觸者，進行PCR核酸檢測，目前已對住家周邊及足跡公共場所等範圍完成消毒，請民眾不用過度恐慌。

衛生局 新冠肺炎 翁章梁

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