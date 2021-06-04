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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

台南藍營繫黃絲帶 訴求「台灣需要疫苗」

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
國民黨台南市黨部今天繫黃絲帶向蔡政府表達民眾需求疫苗的訴求。圖／國民黨台南市黨部提供
國民黨台南市黨部今天繫黃絲帶向蔡政府表達民眾需求疫苗的訴求。圖／國民黨台南市黨部提供

面對新冠肺炎疫情嚴峻及疫苗取得困境, 國民黨台南市黨部今天響應「全民繫黃絲帶」行動，明確向蔡政府表達民眾需求疫苗的訴求。市黨部主委莊占魁說，人命關天、疫苗優先，非常時期要有非常作法，台灣人民的生命不能等，現在是和時間在賽跑，呼籲蔡政府順應民意，盡速進口國際認證的疫苗。

國民黨日前發起祈願行動，包括將臉書大頭貼換上「台灣需要疫苗」的特效框，全民繫黃絲帶向蔡政府請命，莊占魁今黨團書記長李中岑、市議員李鎮國、服務處主任林燕祝、黃國南 (平)主委童盛雄等人一同響應，繫上黃絲帶，向各界表達人民的心聲。

莊占魁說，去年新冠疫情在全球肆虐時，台灣被標榜為「防疫的模範生」，很多僑胞或外籍人士來台灣避難。現在，卻是很多人搭飛機去美國，目的是為了打疫苗，相對於一般的老百姓，有能力嗎? 有管道嗎？

李中岑說，台灣需要「充足、安全、有效，國際認證」的疫苗，不管企業捐助、宗教團體捐助、地方政府自行採購方式，請蔡政府別ㄧ再刁難，趕快讓疫苗進口，讓民眾在施打疫苗時能自由選擇想施打的那一種疫苗。

童盛雄表示，此時人民有很多疑問要問蔡政府，疫苗政策到底在哪裡？何時才能讓7成民眾施打兩劑疫苗？除要求蔡政府拿出行動拯救人民生命，同時也號召全民換臉書頭貼、繫黃絲帶，讓蔡政府聽見人民的心聲

裝占魁說，國民黨設計的「台灣需要疫苗Taiwan Needs Vaccines」貼紙圖檔，歡迎民眾下載列印，大家可以將圖檔貼在門口、陽台、窗戶、擋風玻璃上，一起表達人民的心聲。

疫苗 國民黨 疫情

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