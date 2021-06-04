彩雲颱風逼近 南水局「抗旱兼防汛」

氣象局持續發布彩雲颱風海上陸上颱風警報，為因應今年度首個侵台颱風，在中央氣象局發佈陸上警報前，水利署南區水資源局超前部署昨天22時成立局應變小組三級與牡丹水庫應變開設，嚴加實整備、落實各項防汛措施，並攜手轄區內地方政府，維持橫向聯繫管道通暢，共同為防災努力。

南水局表示，氣象局持續發布颱風警報，搖擺多變的颱風路徑逐漸往恆春半島靠近，陸上警戒區域已包含本局轄管牡丹水庫，定量降水預報顯示未來1日降雨量預估約介於80至150毫米之間，且陣風可達9級，對可能造成的災害，南水局著實更加防範。

去年是56年來首次沒有颱風，加上今年春雨少、梅雨遲到，面臨百年大旱，南水局已經持續抗旱一整年，目前還未完全解旱。彩雲颱風來臨之際，南部主要水庫水位仍在低檔，其中曾文水庫蓄水率約4.69%、南化水庫蓄水率約16.27%、牡丹水庫蓄水率約29.54%。

南水局目前是一手抗旱，另一手積極做好防災的準備，密切注意集水區降雨及下游河道情形，調控水庫水位及放水量，也呼籲民眾隨時留意所在地上游水庫調節性放水或洩洪訊息，放水期間請遠離河床以確保安全。