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影／台南安平市場今天恢復營業 警出動空拍機宣導稽核
台南市安平公有零售市場出現COVID-19確診病例足跡，市場自6月1日起休市消毒3天，今天起恢復營業，市府等單位持續落實稽核民眾戴口罩與實聯制，台南市警第四分局則率先出動空拍機，運用空中廣播宣導及科技稽核，監控市場人流與配戴口罩情形，最後對平生路段外溢違規攤販勸導30件。
安平市場休市後首日營業，上午依然湧入不少買菜及採購貨品的民眾，第四警分局由副分局長陳俊凱率同同仁，結合安平區長賴青足等籌組聯合稽查小組，稽核民眾戴口罩及實聯制，所幸民眾都乖乖戴上口罩。
四分局出動空拍機廣播市長防疫宣導，呼籲市民落實QRcode實聯制，提醒市民配戴口罩，採買一次買足，保護護自己也保護他人，防疫互動，讓攤商與民眾「揪感心」。民眾也說，為大家身體健康安全，必須做好防疫工作才行。
分局長甘炎民說，分局針對安平公有零售市場加強編排「傳統市場防疫稽查及宣導」巡邏勤務，加強取締違規攤販，淨化道路並減少感染源，確實推動市場實聯制，藉由「戴口罩、實聯制、噴酒精」防疫三步驟，保持社交距離，給出外採買的市民朋友安心。
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