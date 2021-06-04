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確診破萬人！今日本土案例+472 死亡個案21例

勉消防辛勞 南市防疫出勤獎勵金再加碼

中央社 / 台南4日電

隨疫情升溫，讓載送患者送醫及就診第一線消防人員壓力倍增。台南市政府今天宣布，出勤人員出勤獎勵金「確診個案」一趟提高為5000元；載送「疑似個案」一趟1500元。

台南市長黃偉哲為體恤第一線防疫消防員辛苦，去年10月間頒發防疫出勤獎勵金，勉勵辛勞完成防疫任務。載送「疑似個案」一趟，每位出勤人員核發新台幣1200元；載送「確診個案」一趟2500元。

消防人員出勤除需穿戴完整防疫裝備，隨時前往患者住居所救護，返隊後更需穿戴防護裝備做救護車的清潔消毒，心理長期累積巨大壓力。更有消防員載送患者後，為怕可能自己受感染而影響家人，即使休假日也隔離在分隊，不敢回家

5月底全台三級防疫警戒，炎炎夏日高溫下，新冠肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診載送或疑似患者送醫及就診執行案件快速增長，也讓消防同仁苦不堪言，因此今天宣布提高防疫出勤獎勵金。

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