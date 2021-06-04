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所長茶葉蛋現送「銷魂豆干堡」挺醫護 還有親情的不捨

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
所長茶葉蛋捐贈銷魂豆干包為麻豆新樓醫護人員加油打氣。圖／麻豆新樓醫院提供
所長茶葉蛋捐贈銷魂豆干包為麻豆新樓醫護人員加油打氣。圖／麻豆新樓醫院提供

知名所長茶葉蛋人氣商品銷魂豆干堡，早上現做立即送到新樓醫院及麻豆新樓醫院兩院區，共77份溫暖醫護人員，醫護吃到現做溫暖的豆干堡，充滿活力與溫聲，老闆廖世華是警察派出所所長退休，他表示，現在不是派出所所長，無法保衛前線人員，但他能以所長茶葉蛋的「所長」來飽餵醫護人員。

所長茶葉蛋創辦人廖世華是麻豆新樓醫院一名護理師的姨丈，因疫情嚴峻，看到外甥女在第一線對抗疫情以及照護病人，雙手變得粗糙，臉孔也被面罩、口罩及護目鏡壓得傷痕累累，感到心疼。

加上近期醫療暴力事件頻傳，廖世華更是不捨，醫護人員辛勞照護病人，除了身體上的疲累，還需克服心理上的各種情緒，真的很辛苦。警消醫護同為前線人員，疫情當前更是挺身而出。因此希望將這份疼愛傳遞給前線的醫護人員，為醫護打氣加油。

麻豆新樓醫院副院長唐秋敏表示，感謝所長將對外甥女的關愛化為對所有醫護人員的關心，也感謝所長與院方共同呼籲對於暴力事件絕不寬貸，醫療機構是救命的地方，疫情期間負擔起重任，對醫護的暴力行為，不論肢體或言語辱罵都應以嚴正。

所長茶葉蛋捐贈銷魂豆干包為麻豆新樓醫護人員加油打氣。圖／麻豆新樓醫院提供
所長茶葉蛋捐贈銷魂豆干包為麻豆新樓醫護人員加油打氣。圖／麻豆新樓醫院提供

茶葉蛋 醫護人員 疫情

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