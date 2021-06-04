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台南市議員郭鴻儀捐贈防護面罩 助傳統市場攤商抗疫

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市議員郭鴻儀捐贈防護面罩助傳統市場抗疫。記者周宗禎／翻攝
台南市議員郭鴻儀捐贈防護面罩助傳統市場抗疫。記者周宗禎／翻攝

本土疫情嚴峻，台南市政府宣布各地區夜市暫停營業、店家限制內用等防疫政策，民眾轉而湧入傳统市場買蔬果魚肉及民生物資，然而傳統市場先天設計上較為狹窄，攤販與民眾之距離也較為靠近。市議員郭鴻儀關心攤商與市場防疫人員每日接觸人數眾多，今天捐贈1000頂防護面罩贈送仁德、歸仁、關廟公有零售市場攤商與防疫人員，將透過市場處及各自治會發放給所有攤商。

郭鴻儀表示，中央與地方政府都認為市場是防疫圍堵的關鍵，重要程度不亞於第一線醫護人員，因為民眾不可能不吃飯，市府媒合食材外送平台未能擴及每個區域，而新豐地區餐飲外送也不如市中心便利，所以市場採買變成必要所需，市場攤販每天面對不同的顧客，風險很高，防護面罩兼具護目鏡、面罩功能，對商攤、顧客都能提高保障，本次捐贈1000個防護面罩將透過自治會發放給所有攤商。

郭鴻儀說，這波疫情來勢洶洶，國人展現「同島一心」團結共同抗疫，希望更多企業能夠慷慨解囊，給第一線工作人員加油、打氣。

台南市議員郭鴻儀捐贈防護面罩助傳統市場抗疫。記者周宗禎／翻攝
台南市議員郭鴻儀捐贈防護面罩助傳統市場抗疫。記者周宗禎／翻攝
台南市議員郭鴻儀捐贈防護面罩助傳統市場抗疫。記者周宗禎／翻攝
台南市議員郭鴻儀捐贈防護面罩助傳統市場抗疫。記者周宗禎／翻攝

疫情 醫護人員 傳統市場

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