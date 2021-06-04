創意發明競賽中華醫大師生團隊金牌獎 價值高申請專利

世界發明智慧財產聯盟總會主辦的2021 iWorld創意發明競賽，中華醫事科大今天宣布幼保系學生萬芳羽、李佩怡、李伊馨組隊參賽，以「Smart Ferris Wheel教玩具」拿下金牌獎殊榮。

2021 iWorld創意發明競賽比賽比賽目的「鼓勵年輕世代發揮創新、創意和創造的精神，善用專業知能研發具有新意作品」，世界16個國選手參加作品近400件，競賽激烈。

中華醫大幼保系五專部四年級學生萬芳羽、李佩怡，結合二技學生李伊馨組隊參賽，黃義良和王怡又老師的指導，完成「Smart Ferris Wheel教玩具」參賽脫穎而出獲金牌獎。消息傳回學校，令系上師生振奮不已。

黃義良表示，因新冠肺炎疫情，首次採用線上遠距進行比賽，且英文簡報說明，對學生堪稱前所未有挑戰，除要研發出具有創意的產品，還要針對產品設計、功能及操作等細節瞭若指掌，特別是簡報時英文要非常流暢、切入重點，以吸引評審青睞。

校方表示，萬芳羽、李佩怡、李伊馨共同研發創作的教玩具極具創新創意的幼兒教具，具有感應開關以及晶片組，正確投入對應圖案，除聲音鼓勵同時提供LED燈光的回饋，加強操作功能，大幅提昇幼兒學習趣味性。作品採用木料設計，展現對環保重視。

完成後讓幼兒園學童試用，小朋友個個愛不釋手，產品具有開發價值，指導老師已協助申請專利中。