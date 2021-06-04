南市防疫添利器 保冷背心配發專責載送隊

疫情期間消防車載送疑似病患不能開空調，天候炎熱更增消防人員辛苦。台南市獅子會今天捐贈總共150件的保冷背心給消防局，將全數先行配發給專責載送隊使用。

台南市政府消防局李明峯上午在消防局前廣場接受台南市赤嵌獅子會捐贈這批總價新台幣10萬元的保冷背心，並回贈感謝獎牌感謝地方士紳善行義舉。

李明峯表示，疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）期間，由於消防救護車輛運送疑似確診病患過程中不能開空調，悶熱天氣加上穿著防護隔離衣，對於有其他縣市消防人員傳出有熱衰竭情況感到十分不捨。

李明峯說，台南市5月15日進入「準三級」警戒，除TOCC的風險評估，如遇患者發燒、急促呼吸等症狀也以高規格因應，然而艷陽酷日，經常使專責載送隊人員苦不堪言，因此消防局在5月22日率全國之先，設計保冷背心，將保冷袋放置於特製的背心中，再穿在防護衣內，以達到冷卻降溫效果。

赤嵌獅子會長邱茂川表示，在新聞上看到消防局體恤第一線出勤人員的心意，更覺得在這個時候要貢獻獅子會一己之力，在疫情期間更是要有錢出錢、有力出力，同心協力守好防線，才能渡過疫情帶來挑戰。

由於南台灣天氣逐漸炎熱，但救護車內部空調沒有前後艙分流，開空調可能會造成病毒感染，但不開又恐造成執勤消防人員中暑。因此，消防局設計為出勤人員備置全套隔離衣加設冷卻背心，背心有口袋可以裝設保冷袋，能重複使用，既確保同仁安全，也避免在炎熱天氣中暑。