輕颱及梅雨鋒面逼近 台南估有大雨佈建428台移動抽水機

台南市水利局表示，依據中央氣象局預報，受彩雲颱風外圍環流及接續梅雨鋒面影響，台南易有豪雨或大雨發生，上一波梅雨鋒面幫臺南3大水庫帶來進水，只是紓解部份水情，台南水情仍然嚴峻，期待有雨水進帳，目前正值防疫及抗旱期間，也提前做好防汛整備作業，預先針對降雨熱區佈設抽水機組，全市已先行佈設428台移動式抽水機，剩23台待命中配合天氣影響狀況機動調度。

水利局昨天邀請天氣風險公司彭啟明博士、成大防災中心李心平副主任及局內各主管進行視訊召開鋒面前水情分析及應變整備會議，針對周末梅雨鋒面、輕颱彩雲狀況、水情分析及開設建議進行討論。今天起南方水氣增多且受颱風外圍環流影響，山區易有午後雷陣雨發生，本次影響也較前波梅雨範圍大，水利局將視雨量狀況開設水災三級應變中心，並與各公所保持密切聯繫，確實掌握降雨及災情狀況。

水利局表示，前波梅雨結束後，水利局仍持續針對抽水站、抽水機組、滯洪池、在建工程阻礙河道等進行巡查督導，確保已完成各項整備工作及應變措施。，因應本次梅雨鋒面及輕颱彩雲影響，水利局已超前部屬各項防汛整備措施，籲請市民朋友多加注意天氣變化。

水利局提醒可利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災，另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有落葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請市民朋友協助清除或通報市府協助處理，避免阻礙水流。