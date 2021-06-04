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植物人募款驟降5成！台南社福機構成疫情重災區苦撐

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
創世基金會台南分院目前在院內服務60名植物人，受疫情影響，募款驟減。圖／創世基金會台南分院提供
創世基金會台南分院目前在院內服務60名植物人，受疫情影響，募款驟減。圖／創世基金會台南分院提供

疫情重創各行各業，許多行業面臨無薪假、歇業，暫停平時的定期捐款或撤除店內的發票箱，創世基金會台南分院表示，從上月19日全台進入三級防疫警戒以來，台南分院募款已較去年同期減少一半，對仰賴小額捐款的植物人影響甚鉅，「沒想到今年的情況比去年更慘」，但他們服務不能停，希望各界救救植物人。

創世基金會台南分院目前在院內服務60名植物人，24小時維持運作，每名植物人每月平均開銷為4萬到4萬5千元，全院每個月最基本的開銷是240萬元。

因各行業都受衝擊，近日台南分院陸續接到電話，部分捐助人表明因經濟關係，將暫停定期定額捐款，也有店家因生意下滑，決定歇業，撤除放置店內的發票箱。

台南分院表示，三級警戒以來，專案捐款即驟降5成，發票、尿布、奶粉等捐贈物資也下滑，加上學校停課，原本預計舉辦多場宣導活動、義賣、園遊會都取消，民眾減少出門消費、發票大幅減少，一個月的收入恐再減少百餘萬元。

創世指，服務的植物人多半是清寒家庭，憂心疫情再拉長，植物人服務恐無以為繼，為了讓安養服務可以持續，現在只能靠網路宣傳、小額募款，民眾每天只要捐10元，每月定期定額300元，就能幫助植物人每天一片尿布，可洽愛心專線(06)2601655撐舟小組。

植物人 捐款 發票

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