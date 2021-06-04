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停課在家最擔心營養不均衡 南市「我的餐盤」課很給力

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局在停課不停學期間，加強食育宣導，讓學生健康吃，更有抵抗力。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局在停課不停學期間，加強食育宣導，讓學生健康吃，更有抵抗力。記者鄭惠仁／攝影

因應停課不停學，台南市教育局也持續食育課程宣導，製播線上營養課程「我的餐盤-你今天5健康了嗎？」，由專業營養師教導健康餐盤概念，指導學生每天聰明吃、健康吃，才能增強抵抗力。

台南市教育局長鄭新輝表示，在課程學習延續不中斷外，指導學生吃的健康也是非常重要的事情，在停課期間學生健康不能間斷，所以除了持續進行弱勢學童的午餐補助，也在官網設置「營養教育資源網」(https://reurl.cc/O0X6lr)專區提供線上學習資源。

內容結合109學年度推動的餐前5分鐘飲食營養教育計畫，由營養師親自教導學生利用「我的餐盤」，輕鬆做到均衡飲食，並解惑民眾常見的飲食小迷思，以及提供「台南市學校午餐教育資訊網」方便取得相關營養教育資源。

南市教育局去年全台首推「餐前食育5分鐘」，以學校營養午餐作為教學素材，結合臺南在地食材，以魚類、牛奶、番茄及紅蘿蔔為主題，規畫「餐前5分鐘」飲食營養教育方案，利用學校午餐作為教學素材使學習更貼近生活，達到潛移默化效果。並建置「台南市學校午餐教育資訊網站」，提供午餐相關資訊及法規，包含每月主題食材影片介紹、餐前5分鐘懶人包、主題小測驗及營養師撰寫的食材專欄等，並連結營養教育外部資源，讓親子共學。

教育局 停課

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