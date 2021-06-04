雲林縣府致贈防疫加油包 為第一線醫護打氣

國內疫情嚴峻，雲林縣政府號召在地企業捐贈雞精、胡蘿蔔汁、黑蒜精等食品，組成2000份防疫加油包，今天送給縣內第一線抵抗疫情的醫護人員，幫助他們隨時補充身體所需營養。

雲林縣府今天致贈防疫加油包給縣內6大醫療院所共約2000名站在第一線對抗新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）的醫護人員，幫助他們隨時補充身體所需營養。

雲林縣農業處長吳芳銘表示，防疫加油包由縣內9家廠商共同贊助，都是雲林在地優質的農特產品，包括雞精、胡蘿蔔汁、黑蒜精、古坑咖啡、素肉粥及海鮮精力粥等。

雲林縣衛生局長曾春美表示，現今全國疫情緊繃，處於第一線的醫護人員心理壓力與體力負擔俱增，除醫療照護上的辛勞，更面臨染病威脅，且擔心波及家人，縣府特別規劃設置溫馨小棧22間，提供醫護人員安心住宿。

另外，對於照顧新冠肺炎病患的醫護人員，縣府補助醫師每日新台幣2000元、護理人員每班1000元及放射師每月1000元；若因此染疫，除了中央補助外，亦加碼每案補助10萬元，體恤臨床醫護人員辛勞。

曾春美表示，縣長張麗善今天也特別前往台大醫院雲林分院慰問，並致贈防疫加油包給醫護人員，由台大雲林分院院長黃瑞仁代表接受。