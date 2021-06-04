台南仁德低窪區大雨必淹 田厝抽水站機組更新減少水患

颱風季來臨，近年台南仁德低窪地區大雨必淹水，為減少水患，市府在仁德區設置田厝抽水站、負責仁德區上崙里、文賢里等地的排洪。水利局表示，礙於經費限制原先行運用台北市汰舊抽水機組整修再利用，後因機組老舊且維護成本增加，黃偉哲市長向中央爭取經濟部水利署納入今年前瞻計畫補助2500萬元，將機組更新。

水利局表示，市長黃偉哲對仁德區建設十分重視，近兩年來投入經費超過70億元，尤以防汛等各項防洪治水建設，其經費占仁德區各項經費逾5成，顯見市府對仁德防汛的重視。

田厝抽水站位於田厝排水與台86線快速公路交界處左岸，保護範圍包括仁德區上崙里、文賢里等地，集水範圍約172公頃。抽水站102年建設完成，站內原設置2部4.5cms(噸/秒)傳統豎軸式抽水機組機齡約33年，因機組老舊導致抽水效率較低且故障風險較高，為提高當地防洪能量，向中央爭取經費辦理「田厝抽水站設備更新改善應急工程」，5月14日開工，預計於明年3月中旬前完工投入防汛。