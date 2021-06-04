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疫情促都市高溫惡化 成大學者：今夏用電恐破紀錄

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
疫情造成都市高溫問題惡化，成大教授林子平指今夏用電可能破紀錄。記者鄭維真／攝影
疫情造成都市高溫問題惡化，成大教授林子平指今夏用電可能破紀錄。記者鄭維真／攝影

台灣今年5月氣溫屢創新高，用電量攀升，成功大學建築系特聘教授林子平指出，疫情嚴峻時，越來越多人居家辦公或宅在家，排出大量的空調廢熱，導致都市氣溫持續上升，這一種氣溫升高和用電量增加的惡性循環，在疫情期間可能會越嚴重，今夏用電恐破紀錄。

林子平說，都市高溫化就如人發燒，要快速改善，最有效的就是改變空調使用行為，例如將空調溫度設定26°C以上，同時開電風扇，體感溫度至少能降2°C；空調溫度設定每上升1°C，空調耗電量約可減少6%。

林子平表示，今年高溫提早到來，5月底台北市最高氣溫已達38.2°C，追平台北氣象站設站以來5月歷史紀錄，如果疫情持續，對原有都市熱島現象會產生更大的影響。由於室內高溫主要來自建築物吸收太陽熱輻射，或是室內設備的發熱量，全台空調的使用量在疫情期間增加，今年5月已有多日突破歷年最高用電量的記錄，達到3840萬瓩，就是一個最直接的證明。

受疫情影響，大家減少外出，雖然大眾運輸、小客車、摩托車等交通工具的排熱量變少，但林子平說，當越來越多人分散在家工作及上課時，住宅的空調使用量將大幅增加，空調吹出來的冷空氣並非憑空生成，而是將室內熱量「搬運」到戶外交換來，因此站在空調的室外機旁，就會感覺到一股熱風吹出，溫度高達45°C左右，這些排熱即是造成台灣都市高溫化的主因之一。

疫情 高溫 建築

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