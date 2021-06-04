快訊

內政部：房東若因房客確診拒住 可處最高15萬元罰鍰

全國學生單日確診再添25例 延長停課與否預計下周公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南善化四大道路不良 市府「一次性大改善」七月路平

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
善化市區主要道路狀況欠佳、市政府工務局推「一次性改善」。圖／工務局提供
善化市區主要道路狀況欠佳、市政府工務局推「一次性改善」。圖／工務局提供

台南市善化市區4大重要道路狀況差，隨著南科發展，善化區地價水漲船高朝都市化發展，街廓道路品質待提升，市府工務局今天表示，將「一次性」針對區內光華路、民生路、和平路、光明路等四條重要道路，花費1000多萬元進行路平改善工程，已開始施工，預計七日開始各路段陸續封閉施工、7月中旬完工，將大幅改善南科連通善化周遭地區交通。民眾需留意封路段施工期間提早改道，減少浪費時間。

工務局表示，善化區光華路、民生路、和平路、光明路道路改善工程範圍涵蓋善化生活圈內住宅密集區重要通行道路，及商業中心對外交通的重要聯絡道路。改善長度光華路381公尺、民生路1227公尺、光明路316公尺、和平路268公尺，共約2,100公尺，同時一併要求各管線單位人手孔配合埋入地下共205座，總經費約1190萬元。

工程期程計畫7日至11日依序進行道路刨鋪採雙向封閉作業，7日光華路 、8日光明路、9日民生路(中正路~和平路口)、10日和平路(中山路~大成路口)、民生路(和平路~樹人路口)、11日民生路(樹人路~光文路口)，屆時請用路人配合現場交維人員改道並減速慢行；工程若遇雨天將順延進場施作。

一次將4條道路都改善後，平坦舒適的道路可大大維護用路人安全，並提供民眾一個美麗市容景觀的交通環境、提升地方觀光及產業經濟效益。

善化市區主要道路狀況欠佳、市政府工務局推「一次性改善」。圖／工務局提供
善化市區主要道路狀況欠佳、市政府工務局推「一次性改善」。圖／工務局提供

樹人 南科

延伸閱讀

挺防疫 國際佛光會中華總會捐防護衣、口罩給善化警

台南善化舊活動中心荒廢多年 會勘20多次仍無解

2年投入經費逾6億 黃偉哲：跨年系列活動可在善化辦

善化南科特區 小新國小蓮潭校園啟用

相關新聞

豪雨讓布袋蓮入侵東石漁港阻塞船筏難出海 漁民叫苦

受前一波梅雨影響，嘉義縣山區及平原下大雨，沿海東石鄉累計降逾200毫米雨量，將朴子溪中上游的大量布袋蓮沖刷至下游，造成東...

乾旱農作物受害嘉縣災損逾8千萬 農民嘆：旱災疫情歹年冬

去年無颱風入境帶來雨水，造成逾半世紀以來最嚴重乾旱，嘉義縣農作物缺水高溫受災頻傳，至今有茶、竹筍、荔枝、硬質玉米、椪柑、...

「網紅就是你」競賽台南亮眼 「天龍八不訣 」向菸說NO

台南市安南國中及中山國中參加教育部國教署校園菸檳危害防制教育「網紅就是你」短片競賽，甫榮獲全國優等與佳作，其中安南國中更...

疫情促都市高溫惡化 成大學者：今夏用電恐破紀錄

台灣今年5月氣溫屢創新高，用電量攀升，成功大學建築系特聘教授林子平指出，疫情嚴峻時，越來越多人居家辦公或宅在家，排出大量...

嘉義航站篩檢站建置完成下午啟用 航站升格24年頭一遭

新冠肺炎本土疫情爆發，中央流行疫情指揮中心核定，松山等五處機場設篩檢站。嘉義航空站篩檢站建置完成，下午立榮班表調整後，首...

台南仁德低窪區大雨必淹 田厝抽水站機組更新減少水患

颱風季來臨，近年台南仁德低窪地區大雨必淹水，為減少水患，市府在仁德區設置田厝抽水站、負責仁德區上崙里、文賢里等地的排洪。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。