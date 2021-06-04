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台南善化四大道路不良 市府「一次性大改善」七月路平
台南市善化市區4大重要道路狀況差，隨著南科發展，善化區地價水漲船高朝都市化發展，街廓道路品質待提升，市府工務局今天表示，將「一次性」針對區內光華路、民生路、和平路、光明路等四條重要道路，花費1000多萬元進行路平改善工程，已開始施工，預計七日開始各路段陸續封閉施工、7月中旬完工，將大幅改善南科連通善化周遭地區交通。民眾需留意封路段施工期間提早改道，減少浪費時間。
工務局表示，善化區光華路、民生路、和平路、光明路道路改善工程範圍涵蓋善化生活圈內住宅密集區重要通行道路，及商業中心對外交通的重要聯絡道路。改善長度光華路381公尺、民生路1227公尺、光明路316公尺、和平路268公尺，共約2,100公尺，同時一併要求各管線單位人手孔配合埋入地下共205座，總經費約1190萬元。
工程期程計畫7日至11日依序進行道路刨鋪採雙向封閉作業，7日光華路 、8日光明路、9日民生路(中正路~和平路口)、10日和平路(中山路~大成路口)、民生路(和平路~樹人路口)、11日民生路(樹人路~光文路口)，屆時請用路人配合現場交維人員改道並減速慢行；工程若遇雨天將順延進場施作。
一次將4條道路都改善後，平坦舒適的道路可大大維護用路人安全，並提供民眾一個美麗市容景觀的交通環境、提升地方觀光及產業經濟效益。
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