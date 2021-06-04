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乾旱農作物受害嘉縣災損逾8千萬 農民嘆：旱災疫情歹年冬

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣農作物缺水高溫受災頻傳，山區竹筍受災。圖／嘉縣府提供
嘉義縣農作物缺水高溫受災頻傳，山區竹筍受災。圖／嘉縣府提供

去年無颱風入境帶來雨水，造成逾半世紀以來最嚴重乾旱，嘉義縣農作物缺水高溫受災頻傳，至今有茶、竹筍、荔枝、硬質玉米、椪柑、文旦柚、白柚、葡萄柚、柳橙、茂谷柑、龍眼、其他柑桔類等10多種農作物，陸續傳出災情，縣府統計到昨天，累計災損金額高達8742萬9千元。

農業處說，包括大阿里山茶區高山茶、竹筍、荔枝及硬質玉米，已達天然災害救助標準，陸續公告辦理農業天然災害現金救助，農委會3日公告阿里山鄉、番路鄉、竹崎鄉、梅山鄉辦理竹筍業天然災害現金救助，從3日起至7月2日止受理農民申請。

高溫乾旱，對農糧作物造成災損，除東石鄉與布袋鎮外，餘16鄉鎮市長都有災害損失回報，被害面積1209.82公頃，損害程度31%，換算無收穫面積380.01公頃，預估損害金額8742萬9千元。

乾旱缺水造成荔枝結果不良，荔枝面積838公頃，雖開花數多，但後續結果不佳，主產區竹崎受害約80公頃，損害程度40%；另，梅山、番路、竹崎及阿里山鄉茶新芽生長不良及植株枯黃受災，茶面積約1805公頃，以梅山鄉受害120公頃最多。

柑桔等作物也陸續傳出結果不良、樹欉大量枯萎等災損，目前還在勘災，立委陳明文獲報日前邀集農糧署、農改場、縣府、竹崎公所及農會等相關單位，會勘，確定災損情形，以提早辦理災損補助的作業。

柑桔是竹崎鄉重要農產之一，也是農民重要收益來源，因天旱不雨，使得柑桔樹欉大量枯萎，樹欉枯萎無法開花結果，影響收成。「今年真 是歹年冬！」農民無奈說，長期 乾旱缺水，辛苦栽種農作物受 災，收成 又碰上新冠肺炎疫情，全台防疫三級。

嘉義縣農作物缺水高溫受災頻傳，大阿里山區高山茶受災，新芽生長不良及植株枯黃。圖／嘉縣府提供
嘉義縣農作物缺水高溫受災頻傳，大阿里山區高山茶受災，新芽生長不良及植株枯黃。圖／嘉縣府提供
嘉義縣農作物缺水高溫受災頻傳，荔枝受災結果不良。圖／嘉縣府提供
嘉義縣農作物缺水高溫受災頻傳，荔枝受災結果不良。圖／嘉縣府提供

災損 阿里山 農民

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