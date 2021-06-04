聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南確診或隔離車主 可延停車費期限、減免拖吊保管費
疫情嚴峻，台南市政府今宣布，只要是確診或須配合居家隔離、檢疫的車主，可申請延長停車繳費期限及減免拖吊移置保管費，以停車費來說，可以延長10天。
南市交通局指出，確診或是居家隔離、檢疫的人，若有停車費用問題，可致電交通局提出申請後，延長繳費期限10天，避免衍生催繳單或罰單。若因隔離期間無法於期限內繳交停車費，後續收到催繳通知單，車主也可提出申請撤銷逾期處理工本費。
如果車主的車輛遭拖吊，因居家隔離或檢疫而無法領車，可檢具隔離證明，例如「居家隔離通知書」、「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」或「衛生主管機關開立的隔離、檢疫通知書」，向轄管車輛保管場提出申請，辦理減免車輛保管費。
交通局長王銘德表示，為避免接觸遭感染風險，呼籲民眾可多利用行動支付、網路線上支付、銀行或電信業者代扣繳納停車費等管道，尤其使用台南好停APP還可享有每筆2元的折扣，除了防疫之外還可降低漏繳、重複繳納停車單或停車單過期無法繳納的問題。
市長黃偉哲呼籲，疫情仍然嚴峻，請民眾切勿放鬆警戒，有停車費延長繳費期限問題，請先致電交通局詢問洽辦，電話為（06）2141798、2136544、2138172；減免拖吊移置保管費問題可洽各拖吊場洽詢，南區拖吊場（06）2628969、中北拖吊場（06）3583211。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言