台南確診或隔離車主 可延停車費期限、減免拖吊保管費

疫情嚴峻，台南市政府今宣布，只要是確診或須配合居家隔離、檢疫的車主，可申請延長停車繳費期限及減免拖吊移置保管費，以停車費來說，可以延長10天。

南市交通局指出，確診或是居家隔離、檢疫的人，若有停車費用問題，可致電交通局提出申請後，延長繳費期限10天，避免衍生催繳單或罰單。若因隔離期間無法於期限內繳交停車費，後續收到催繳通知單，車主也可提出申請撤銷逾期處理工本費。

如果車主的車輛遭拖吊，因居家隔離或檢疫而無法領車，可檢具隔離證明，例如「居家隔離通知書」、「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」或「衛生主管機關開立的隔離、檢疫通知書」，向轄管車輛保管場提出申請，辦理減免車輛保管費。

交通局長王銘德表示，為避免接觸遭感染風險，呼籲民眾可多利用行動支付、網路線上支付、銀行或電信業者代扣繳納停車費等管道，尤其使用台南好停APP還可享有每筆2元的折扣，除了防疫之外還可降低漏繳、重複繳納停車單或停車單過期無法繳納的問題。

市長黃偉哲呼籲，疫情仍然嚴峻，請民眾切勿放鬆警戒，有停車費延長繳費期限問題，請先致電交通局詢問洽辦，電話為（06）2141798、2136544、2138172；減免拖吊移置保管費問題可洽各拖吊場洽詢，南區拖吊場（06）2628969、中北拖吊場（06）3583211。