豪雨讓布袋蓮入侵東石漁港阻塞船筏難出海 漁民叫苦

受前一波梅雨影響，嘉義縣山區及平原下大雨，沿海東石鄉累計降逾200毫米雨量，將朴子溪中上游的大量布袋蓮沖刷至下游，造成東石漁港阻塞，蚵農及漁民船筏難出海，又有彩雲颱風逼近，蚵農漁民擔心受怕，縣府雇廠商上午進港清理。

臉書社群「東石之美」說，本來是條美麗的河川海岸線、一場豪雨帶來了大量的布袋蓮，塞滿漁港、海岸、蚵棚和航道，清不了也撥不開，一株布袋蓮很美、兩三株布袋蓮也還不錯看！但一大片的布袋蓮就變的噁爛了。漁港水面遭大批布袋蓮塞滿，蚵農及漁民急著出海，無奈叫苦。

縣府農業處漁業科說，受前一波梅雨影響，山區及平原下大雨，將朴子溪中上游的大量布袋蓮，大約在雨後2至3日流至出海口，再隨潮汐及風向流入東石漁港內，估計流入港區內布袋蓮達5公噸。

已通知廠商準備機具，上午進港開始進行清理，回復漁港的環境清潔。氣象局預報，明天起有新的大雨，預估朴子溪仍會有布袋蓮沖刷流入港區，因此將會持續辦理清理工作。

布袋蓮從南美引進台灣，原做觀賞用途，蔓生迅速，平均12天可增生1倍，阻擋日光造成水利困擾，影響魚類生長，布袋蓮盤根交錯，匍匐莖會阻塞水流，聚積垃圾，影響排水功能，成為雨季棘手植物，池塘及河道易滋生，清除靠人工打撈，天熱加速生長速度。