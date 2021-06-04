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「網紅就是你」競賽台南亮眼 「天龍八不訣 」向菸說NO

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市安南國中以「健康診聊室-菸害診療室」影片，榮獲國教署「網紅就是你」短片競賽優等。圖／台南市教育局提供
台南市安南國中以「健康診聊室-菸害診療室」影片，榮獲國教署「網紅就是你」短片競賽優等。圖／台南市教育局提供

台南市安南國中及中山國中參加教育部國教署校園菸檳危害防制教育「網紅就是你」短片競賽，甫榮獲全國優等與佳作，其中安南國中更有2部影片雙雙入選，表現亮眼。南市教育局表示，積極加強校園菸害防制宣導，除將電子菸納入校規管理，也透過教學課程與多元特色活動，建立學生拒菸知識與技能。

安南國中的「健康診聊室-菸害診療室」影片。以訪談形式為主軸，呈現民眾對菸害的多元看法，巧妙融入拒菸情境劇及拒菸技巧「天龍八不訣」，影片也說明電子菸可否幫助戒菸的迷思與風險，並以kuso廣告說明菸對身體的害處，提供多元戒菸管道，內容幽默風趣，榮獲全國優等。

另部影片「壓琴說新聞2021-想戒你」是以新聞點評的方式，介紹校園各種防制作為，並著重於二、三手菸及電子菸的影響，也獲得全國佳作。

中山國中利用電影「大話西遊記」角色cosplay的表達方式，讓人感受菸害可怕之處，破除廠商消費術語及觀念迷失，影片不同於主播台播報的方式，加入戲劇演出，將菸害防制的重要性以趣味方式呈現，更能貼近青少年想法，榮獲佳作。

教育局長鄭新輝表示，除短片競賽表現優異，另西港國中榮獲教育部國教署菸害防制教育推廣優等學校。該校開辦電子煙防制教育班，並運用多元活動導入電子菸防制，結合台師大即時回饋系統 (CloudClassroom)，全領域融入菸害防制課程，並主動到國小宣導，讓菸害防制教育向下扎根。

電子菸 教育部 教育局

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