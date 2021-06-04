防疫交通宣導怎麼做？宮廟及社區廣播系統「放送」案例

台南市佳里警分局為加強防制轄區交通事故，該分局所製作交通事故案例託播稿，針對轄區民眾作息時間每周深入社區利用區里或社區宮廟廣播系統，推播重大交通事故案例2至3次，期有效降低各類交通事故，確保用路人安全。

佳里分局交通組組長張宏年指出，因疫情嚴峻，全國進入防疫第三級警戒，夜市停止營業，進出賣場都已全面實施實聯制，相關集會活動都停辦了，車流也變少了，5月份轄區A2交通事故發生145件，4月份發生181件，減少36件，5月份A3交通事故發生70件，4月份發生85件，減少15件，本月份A2及A3類交通事故總共減少51件，5月份A1交通事故發生3件，4月份發生2件，增加1件，其中2件相關當事人與酒駕有關，才釀成大禍。

為廣為宣導酒駕的危害，避免悲劇再次發生，分局交通組依據該2件酒駕釀禍的事故案例製作成宣導託播稿，請轄區各（分駐）派出所深入社區區里辦公處或社區宮廟廣播放送系統，廣為宣導，以收交通安全宣導宏效。

佳里區金唐殿上元燈慈善會會長楊志超、西港區金砂里長李黃金清及七股區三股里龍德宮總幹事王進興表示，佳里分局在防疫期間仍為防制轄區交通事故絞盡腦汁推播宣導交通事故案例，期能降低各類交通事故，希望聽到廣播的鄉親朋友一定要牢記在心，出門務必要遵守交通規則，喝酒不開車，開車不喝酒，以確保行車安全。