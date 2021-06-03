嘉義市疫苗接種率落人之後 台灣基進籲：提升施打率

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市疫苗接種率落人之後，台灣基進黨嘉義黨部呼籲提升施打率。圖／台灣基進黨嘉義黨部提供
嘉義市疫苗接種率落人之後，台灣基進黨嘉義黨部呼籲提升施打率。圖／台灣基進黨嘉義黨部提供

台灣基進黨嘉義黨部今晚發布新聞稿，指嘉義市長黃敏惠日前在臉書上「很憂心、很心急」，指現在疫苗需求量越來越大，嘉義市是嘉雲南醫療量能所在，所以一切都是不夠的，呼籲中央盡快讓疫苗早日到位，但統計嘉義市疫苗施打率，嘉義市卻落於雲嘉南之後。

嘉義市政府表示，防疫的成效除了看疫苗施打率外，還要看客觀成效，例如確診病人數和照護能力，防疫之戰是智慧與細心、耐心與氣長的戰爭，團結前進才是戰勝病毒的唯一方法。

台灣基進黨嘉義黨部指出，黃敏惠強調疫苗而且要快、要夠、要好，才能讓人民安心，獲得最好的保護，但是打開中央疫情指揮中心新冠疫苗施打統計，累計至6月2日施打率，雲林縣接種率：80%；嘉義縣接種率：85%；台南市接種率：74%；嘉義市接種率：66%，位居雲嘉嘉南四縣市之末。

他說，市府規劃疫苗注射以第一類醫事人員優先，接著是警消，還有里長、里幹事 、防疫旅館環保清消人員等，需要執行第一線防疫人員，但數字會說話，嘉義市施打疫苗速度慢人許多，市長的憂心與心急似乎淪為空話，畢竟優先接種人員越快打完，後面民眾就有機會越早注射疫苗。

台灣基進黨嘉義黨部強調，抗疫不應該只剩下口號，要疫苗早日到位，但施打率卻沒有如同自己要求別人的「快」，嘉義市幅員不大，醫療資源密度也居全國前段，但疫苗接種率實在是令人「憂心」與「心急」，讓人不禁想問「黃市長治理城市上真的有在用心嗎？」

嘉義 新冠疫苗 基進黨

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