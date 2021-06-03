慶祝檳榔攤新開張 台南8人群聚違反防疫規定遭警查辦

台南市警三分昨天深夜0時10分接獲民眾檢舉，指位在安南區北安路段上一檳榔攤內有人群聚飲酒，立即指派線上警力前往查處，發現檳榔攤深夜仍在營業，後方房間內有8人在場，見到警方上門，熱絡的場面頓時鴉雀無聲。陳姓負責人表示，檳榔攤新開張，雖知道相關防疫規定，但有朋自遠方來，想說敘舊小酌應該無妨。警方蒐證後，仍依防疫規定移請衛生局裁罰。

警方調查，該檳榔攤剛開幕不久，好友們紛紛前來祝賀，便在後方房間內飲酒聊天。警方指出，目前疫情嚴峻，雖然現場8人為慶祝檳榔攤開張聚會，但已明顯違反第三級防疫期間，禁止室內5人、室外10人以上的社交聚會的規定。

警方為避免上揭群聚行為成為防疫破口，仍依相關規定對陳姓負責人等8位開立稽查表，送請衛生局裁罰，好友專程前來慶祝，卻因此敗興而歸，陳私下也向友人直說「不好意思」。