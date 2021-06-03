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慶祝檳榔攤新開張 台南8人群聚違反防疫規定遭警查辦

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警三分昨天深夜接獲民眾檢舉，指位在安南區北安路段上一檳榔攤內有人群聚飲酒，警方蒐證後，依防疫相關規定移請衛生局裁罰。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分昨天深夜接獲民眾檢舉，指位在安南區北安路段上一檳榔攤內有人群聚飲酒，警方蒐證後，依防疫相關規定移請衛生局裁罰。記者邵心杰／翻攝

台南市警三分昨天深夜0時10分接獲民眾檢舉，指位在安南區北安路段上一檳榔攤內有人群聚飲酒，立即指派線上警力前往查處，發現檳榔攤深夜仍在營業，後方房間內有8人在場，見到警方上門，熱絡的場面頓時鴉雀無聲。陳姓負責人表示，檳榔攤新開張，雖知道相關防疫規定，但有朋自遠方來，想說敘舊小酌應該無妨。警方蒐證後，仍依防疫規定移請衛生局裁罰。

警方調查，該檳榔攤剛開幕不久，好友們紛紛前來祝賀，便在後方房間內飲酒聊天。警方指出，目前疫情嚴峻，雖然現場8人為慶祝檳榔攤開張聚會，但已明顯違反第三級防疫期間，禁止室內5人、室外10人以上的社交聚會的規定。

警方為避免上揭群聚行為成為防疫破口，仍依相關規定對陳姓負責人等8位開立稽查表，送請衛生局裁罰，好友專程前來慶祝，卻因此敗興而歸，陳私下也向友人直說「不好意思」。

市警三分局呼籲，目前疫情仍相當嚴峻，室內群聚易造成防疫破口，呼籲民眾避免非同住者室內非必要的聚會，務必遵守相關防疫規定外，警方也會持續針對暫停營業及易聚集處所加強查訪，以杜絕防疫破口，如違反規定者，將全程蒐證後依傳染病防制法移請衛生局裁罰。

台南一檳榔攤新開張，陳姓負責人雖知道相關防疫規定，但有朋自遠方來，想說敘舊小酌應該無妨，現場8人都被依違反防疫規定遭警查處，敗興而歸。記者邵心杰／翻攝
台南一檳榔攤新開張，陳姓負責人雖知道相關防疫規定，但有朋自遠方來，想說敘舊小酌應該無妨，現場8人都被依違反防疫規定遭警查處，敗興而歸。記者邵心杰／翻攝

衛生局 疫情 傳染病

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