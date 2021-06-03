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高溫乾旱夾擊！雲林柑橘類著果率不佳 農委會將救助

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣府農業處長吳芳銘（右二）、縣長張麗善（右三）等人今前往縣內柑橘類產區視察災損情形。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府農業處長吳芳銘（右二）、縣長張麗善（右三）等人今前往縣內柑橘類產區視察災損情形。圖／雲林縣政府提供

雲林縣府農業處統計，縣內柑橘類種植面積包含椪柑424公頃、葡萄柚86公頃、柳橙1453公頃，今年受高溫乾旱且無灌溉水源影響，導致著果率不佳，縣長張麗善今天會同農業處長吳芳銘等人視察災損情形；立委劉建國也邀集台南區農業改良場、農糧署中區分署相關人員前往產區勘查，認定整體受損率達2成以上，農委會近期將公告天然災害現金救助，每分地補助7500元。

張麗善表示，今年3至5月天氣炎熱、久旱不雨，柑橘類作物因缺水嚴重，影響著果，產量不佳。經認定椪柑受損達150公頃、葡萄柚達30公頃、柳橙受損400公頃，受損程度超過20%，已達農業天然災害現金救助門檻。

劉建國指出，今年多處柑橘果樹沒有開花，即便結果也非常小顆，另麻竹筍也受雨水不足影響，目前的竹葉生長情形特別小，兩周後將再現勘一次，評估其受損率。

農糧署中區分署長姚士源表示，柑橘類近期就會公告天然災害現金救助事宜，每公頃將補助7萬5000元，農民可在公告後10天內盡速向地方公所提出申請，此外麻竹筍盛產期為6月中旬至8月，因此擇定兩周後再勘察認定。

另農田水利署目前有推出滴灌系統，每人最高補助40萬，農民可踴躍提出申請，未來再遇旱災時能及時補充水分，確保收入。

古坑鄉麻竹筍今年受雨水不足影響，目前竹葉生長情形特別小，農糧署預定兩周後將再現勘一次，評估其受損率。記者陳苡葳／翻攝
古坑鄉麻竹筍今年受雨水不足影響，目前竹葉生長情形特別小，農糧署預定兩周後將再現勘一次，評估其受損率。記者陳苡葳／翻攝
農糧署中區分署長姚士源（左二起）、立委劉建國及台南改良埸長楊宏瑛等人前往古坑鄉柑橘類產區勘災。記者陳苡葳／翻攝
農糧署中區分署長姚士源（左二起）、立委劉建國及台南改良埸長楊宏瑛等人前往古坑鄉柑橘類產區勘災。記者陳苡葳／翻攝

劉建國 農民 農糧署

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