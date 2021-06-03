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疫情嚴峻！企業和民代紛紛捐獻物資 期盼攜手共度難關

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
興達建設公司總經理陳金樹（中）捐贈一批酒精、隔離衣及防護手套等防疫物資，給嘉義縣消防局第一大隊鹿草分隊及第三大隊番路分隊。圖／嘉義縣消防局提供
興達建設公司總經理陳金樹（中）捐贈一批酒精、隔離衣及防護手套等防疫物資，給嘉義縣消防局第一大隊鹿草分隊及第三大隊番路分隊。圖／嘉義縣消防局提供

近日新冠肺炎疫情嚴峻，消防隊員執行救護勤務量倍增，嘉義縣許多企業和民代感於「同島一命」紛紛捐獻物資，興達建設公司總經理陳金樹捐贈酒精、隔離衣和防護手套，縣議員陳文忠則捐贈二氧化氯原液和稀釋液，共同期許消防隊員進出平安，共同守護嘉義。

陳金樹長年熱心公益，有感消防隊員執勤之風險及辛勞，捐贈一批酒精、隔離衣及防護手套等防疫物資給嘉義縣消防局第一大隊鹿草分隊及第三大隊番路分隊。

疫情期間，嘉義縣消防局隊員穿著防護衣等裝備載送病患就醫，為使消防同仁進出醫院時能消毒使用，並在勤務返隊後確實清消完成，陳金樹表示，希望能貢獻自己的一份心力，共同為嘉義縣民祈願疫情早日獲得控制，希望消防同仁均能平安歸來。

嘉義縣議員陳文忠及台灣可林生化科技股份有限公司今天上午也捐贈消6桶二氧化氯原液以及8箱稀釋液，期望消防同仁服勤期間降低風險且多一層保護，進一步提升消防同仁的安全性。

縣議員陳文忠服務處主任洪楊恆表示，台灣可林生化科技股份有限公司及強靂股份有限公司捐贈的二氧化氯原液及稀釋液，受到國際認可，效果極強，希望可以幫助消防人員殺菌。

嘉義縣消防局長呂清海說，疫情持續嚴峻的情況之下，民眾仍不能掉以輕心，此次捐贈的防疫物資，讓消防同仁進出醫院或是接送疑似確診案例時，能消毒空間與載具，期許民眾與消防局一起努力防疫守護嘉義。

興達建設公司總經理陳金樹（左）捐贈一批酒精、隔離衣及防護手套等防疫物資，給嘉義縣消防局第一大隊鹿草分隊及第三大隊番路分隊。圖／嘉義縣消防局提供
興達建設公司總經理陳金樹（左）捐贈一批酒精、隔離衣及防護手套等防疫物資，給嘉義縣消防局第一大隊鹿草分隊及第三大隊番路分隊。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣議員陳文忠服務處及台灣可林生化科技股份有限公司攜手，今天上午捐贈消6桶二氧化氯原液以及8箱稀釋液給嘉義縣消防局，由局長呂清海（右）代表受贈。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣議員陳文忠服務處及台灣可林生化科技股份有限公司攜手，今天上午捐贈消6桶二氧化氯原液以及8箱稀釋液給嘉義縣消防局，由局長呂清海（右）代表受贈。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣議員陳文忠服務處及台灣可林生化科技股份有限公司攜手，今天上午捐贈消6桶二氧化氯原液以及8箱稀釋液給嘉義縣消防局，由局長呂清海（左）代表受贈。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣議員陳文忠服務處及台灣可林生化科技股份有限公司攜手，今天上午捐贈消6桶二氧化氯原液以及8箱稀釋液給嘉義縣消防局，由局長呂清海（左）代表受贈。圖／嘉義縣消防局提供

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