冷氣滴水吵人 台南檢舉件數躍增8倍

受疫情影響，民眾減少外出，台南市環保局統計，空氣異味、噪音、水汙染等檢舉案都減少，可能與民眾移動範圍減少有關。但檢舉冷氣滴水吵人的件數卻躍增8倍，除天熱外，也被認為與停課、居家上班、被疫情悶壞的情緒等有關。

南市環保局表示，陳情檢舉案靠民眾幫忙，但上個月疫情嚴重後，部分檢舉案件都對減少，包含油煙、工廠、燃燒等空氣異味檢舉案，由4月份1120件，減為5月的1000件；噪音也由489件降為439件，水汙染則由67件減為55件。不過，環境衛生檢舉案件卻由459件增為666件。其中冷氣滴水的檢舉案由23件增為194件。

南市環保局表示，冷氣滴水的檢舉案件，會隨著天氣轉熱而增多，但1個月躍增8倍多卻是少見。研判學生都在家裡線上學習，加上居家上班增多，以及疫情讓宅在家的人悶壞，因情緒不好對環境更敏感有關，使得冷氣滴水的檢舉案大增。環保局都派員現勘，要求屋主限期改善。

空氣異味檢舉案件中，飲食店常被檢舉油煙異味，4月份是124件，但5月降為106件。南市環保局分析認為與部分飲食店因疫情暫停營業，民眾外食人數減少，在家煮食增多有關。

過去機動車輛噪音也常被檢舉，4月份有106件，上月份降為91件，其中5月1日至15日共檢舉63件，但疫情大爆發後，5月16日至31日降為28件。環保局分析，因疫情關係，重型機車減少出遊，使得噪音陳情案件減少。黃姓車友說，疫情確實減少車聚，他已半個月沒出遊。