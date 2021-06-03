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防疫不能防到輕忽登革熱 南市環保局梅雨前夕總動員

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
梅雨鋒面將來到，台南市環保局加強投藥，做好登革熱防治。圖／南市環保局提供
梅雨鋒面將來到，台南市環保局加強投藥，做好登革熱防治。圖／南市環保局提供

全國關注新冠毅情，但登革熱防疫也不能有任何疏失，台南市環保局與37區公所已在5月31日前完成各區里登革熱環境衛生消毒，並針對誘卵桶陽性數較高的區里執行5場預防噴藥。近日梅雨帶來甘霖，為避免積水造成孳生源，環保局更提供病媒蚊防治粒劑給各市場管理處，全面防登革熱。

台南市環保局表示，市長黃偉哲近日雖忙於新冠疫情，但也不忘指示各單位做好登革熱防治。雨後積水是病媒蚊孳生的溫床，氣象預報本周末將再有一波雨勢到來，未來兩周將加強稽查，一旦查獲積水孳生孑孓將依法告發裁處3000至6000元罰鍰。

另環保局已提供病媒蚊防治粒劑給市場管理處，由該處分送59處公營市場、58處民營市場及48處夜市，各市場、夜市已陸續投藥，預計本周全數完成。

南市環保局統計，5個多月來為防範登革熱已清除積水容器7萬9163件，另有30件積水孳生孑孓遭裁罰，其中最多的是居家環境積水容器孳生孑孓17件、其次是空地菜園8件。

為防治登革熱環保局每月皆排定各項環境稽查，今年已執行252場次區里環境稽查、工地稽查43場次、空地稽查1070場次、菜園稽查1121場次。另外，參與市府跨局處稽查41場次，稽查誘卵桶監測卵粒數過高里32場次、校園稽查32場次。

環保局局長謝世傑指出，降雨後1周為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查，並徹底清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，留下的容器也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必定期刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。

登革熱 病媒蚊 夜市

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