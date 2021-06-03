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安心即時上工延長 雲嘉南分署釋出逾3千個工作機會

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
紓困計畫阿仁（化名）立即上工，負責為訪客量額溫。圖／勞動部雲嘉南分署提供
紓困計畫阿仁（化名）立即上工，負責為訪客量額溫。圖／勞動部雲嘉南分署提供

新冠肺炎疫情蔓延，各產業持續受疫情影響，立法院日前三讀通過延長紓困振興特別條例至111年6月30日，勞動部雲嘉南分署「安心即時上工計畫」，近期將持續釋出逾3000個工作機會，協助受疫情影響的勞工度過難關。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，職缺主要在中央機關及地方政府，工作性質以環境清潔消毒、防疫量測體溫及文書行政庶務等為主，民眾可持身分證至居住附近的公立就服機構申請登記，審核後將由用人機關安排面試，每月最高可領1萬2800元，每人上工最長以6個月為限，有需求的勞工朋友可以多加利用。

原本在觀光飯店從事工讀生工作的阿仁（化名），今年度受到疫情影響，飯店暫停對外營業讓他頓時陷入經濟困境，阿仁說，還好有安心即時上工，讓他可以馬上工作，協助他度過低潮期，目前阿仁在雲嘉南分署警衛室擔任防疫人員，為訪客測量體溫、噴灑酒精消毒及實聯制登記，協助雲嘉南分署一起執行防疫。

雲嘉南分署執行該計畫迄今，已提供近8000人上工，協助民眾在疫情期間能維持生計。因疫情尚未舒緩，勞動部為因應這波疫情帶來的經濟衝擊，特延長「安心即時上工計畫」申請至明年6月底。

劉邦棟說，已通報減班休息的勞工，可擇一申請「安心就業計畫」或「充電再出發訓練計畫」，前項計畫為補貼減班休息前後薪資差額的50%，每月最高補助1萬900元、最長12個月，後者則是勞工於減班休息期間參加訓練課程，每小時補助160元、每月最高120小時，又因應疫情呼籲民眾在家減少不必要的外出，只要透過勞動力發展數位平台，即可線上觀看課程拓展職場技能，相關資訊可至雲嘉南分署官網查詢，或洽詢06-6985945分機1321及1126。

紓困延長！勞工紓困計畫懶人包。圖／勞動部雲嘉南分署提供
紓困延長！勞工紓困計畫懶人包。圖／勞動部雲嘉南分署提供

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